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    Морант и «Мемфис» приструнят «Индиану»?

    «Мемфис» — «Индиана». Ставка (1.60) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Индиана»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Индиана». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Мемфис»

    «Мемфис» дождался возвращение в состав своей главной звезды и с Морантом в первом же матче после его возвращения добился победы, когда от клуба из Теннеси не сильно её ожидали.

    Можно смело сказать, что Дженкинс с облегчением выдохнул, поскольку возвращение такого актива может кардинально изменить положение «медведей» в системе координат на Западе.

    Тут даже говорить не о чем, поскольку Джа после возвращения на паркет, не играв на нем больше полугода набрал 34+6+8…

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем поединке против «Индианы» может получиться максимально результативная игра с общим тоталом под 270 очков.

    «Индиана»

    В последнее время от «Индианы» много ожиданий, но минимально результата. В механизме клуба Карлайла что-то сломалось, но есть надежда, что в скором времени все починится.

    «Пэйсерс» смогли прервать серию проигрышных поединков, обыграв «Шарлотт», но качество игры клуба из Индианаполиса совсем не впечатлило.

    Хэлибертон с Тернером сейчас находятся явно не в том состоянии, чтобы совершать подвиги, но это временное состояние.

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    Приезжему клубу с видоизменённым «Мемфисом» будет максимально тяжело, поскольку клуб из Теннеси будет проводить первую домашнюю игру с Морантом в составе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.60, победа «Индианы» — 2.56.

    Прогноз: «Мемфис» довольно легко сможет победить.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча предполагает быть большим.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.60.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.

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    «Мемфис» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Морант и «Мемфис» приструнят «Индиану»?
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