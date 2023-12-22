«Мемфис»
«Мемфис» дождался возвращение в состав своей главной звезды и с Морантом в первом же матче после его возвращения добился победы, когда от клуба из Теннеси не сильно её ожидали.
Можно смело сказать, что Дженкинс с облегчением выдохнул, поскольку возвращение такого актива может кардинально изменить положение «медведей» в системе координат на Западе.
Тут даже говорить не о чем, поскольку Джа после возвращения на паркет, не играв на нем больше полугода набрал 34+6+8…
В предстоящем поединке против «Индианы» может получиться максимально результативная игра с общим тоталом под 270 очков.
«Индиана»
В последнее время от «Индианы» много ожиданий, но минимально результата. В механизме клуба Карлайла что-то сломалось, но есть надежда, что в скором времени все починится.
«Пэйсерс» смогли прервать серию проигрышных поединков, обыграв «Шарлотт», но качество игры клуба из Индианаполиса совсем не впечатлило.
Хэлибертон с Тернером сейчас находятся явно не в том состоянии, чтобы совершать подвиги, но это временное состояние.
Приезжему клубу с видоизменённым «Мемфисом» будет максимально тяжело, поскольку клуб из Теннеси будет проводить первую домашнюю игру с Морантом в составе.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.60, победа «Индианы» — 2.56.
Прогноз: «Мемфис» довольно легко сможет победить.
Альтернативный прогноз: Общий тотал матча предполагает быть большим.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.60.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.