В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Индиана». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мемфис»

«Мемфис» дождался возвращение в состав своей главной звезды и с Морантом в первом же матче после его возвращения добился победы, когда от клуба из Теннеси не сильно её ожидали.

Можно смело сказать, что Дженкинс с облегчением выдохнул, поскольку возвращение такого актива может кардинально изменить положение «медведей» в системе координат на Западе.

Тут даже говорить не о чем, поскольку Джа после возвращения на паркет, не играв на нем больше полугода набрал 34+6+8…

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В предстоящем поединке против «Индианы» может получиться максимально результативная игра с общим тоталом под 270 очков.

«Индиана»

В последнее время от «Индианы» много ожиданий, но минимально результата. В механизме клуба Карлайла что-то сломалось, но есть надежда, что в скором времени все починится.

«Пэйсерс» смогли прервать серию проигрышных поединков, обыграв «Шарлотт», но качество игры клуба из Индианаполиса совсем не впечатлило.

Хэлибертон с Тернером сейчас находятся явно не в том состоянии, чтобы совершать подвиги, но это временное состояние.

Приезжему клубу с видоизменённым «Мемфисом» будет максимально тяжело, поскольку клуб из Теннеси будет проводить первую домашнюю игру с Морантом в составе.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.60, победа «Индианы» — 2.56.

Прогноз: «Мемфис» довольно легко сможет победить.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча предполагает быть большим.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.60.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.