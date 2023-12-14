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    «Милуоки» возьмет у «Индианы» реванш?

    «Милуоки» — «Индиана». Ставка (1.89) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Индиана»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 14 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2023 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» проводит не совсем привычных для себя сезон. Поскольку в клубе теперь две суперзвезды, а Буденхольцеру нужно справляться с правильным распределением ролей.

    В большинстве поединков у него получается это делать, но в недавней игре против «Индианы» клуб из Висконсина как раз потерпел поражение.

    Это не обыденность, но получать такие оплеухи одному из главных фаворитов восточной конференции негоже.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящей встрече против клуба из Индианаполиса хозяева постараются сделать все возможное, чтобы взять убедительный реванш.

    «Индиана»

    «Индиана» постепенно начинает превращаться в клуб, который может обыграть любую команду лиги без исключения.

    Пока что «иноходцам» не хватает стабильности в результатах, но общий положительные тренд заметен невооруженным глазом.

    Даже Карлайл постепенно превращается из прямолинейного коуча в тренера, который может быть довольно гибким даже по ходу отдельно взятой игры.

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    Однако в матче против «Милуоки» гостям придется неимоверно сложно, поскольку хозяева будут полны намерений отомстить за недавнее поражение от «Пэйсерс» на своем паркете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.41, победа «Индианы» — 3.00.

    Прогноз: «Милуоки» будет тяжело, но победа остается аза клубом из Висконсина.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 262 с коэффициентом 2.11.

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    «Милуоки» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» возьмет у «Индианы» реванш?
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