В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 14 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милуоки»

«Милуоки» проводит не совсем привычных для себя сезон. Поскольку в клубе теперь две суперзвезды, а Буденхольцеру нужно справляться с правильным распределением ролей.

В большинстве поединков у него получается это делать, но в недавней игре против «Индианы» клуб из Висконсина как раз потерпел поражение.

Это не обыденность, но получать такие оплеухи одному из главных фаворитов восточной конференции негоже.

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В предстоящей встрече против клуба из Индианаполиса хозяева постараются сделать все возможное, чтобы взять убедительный реванш.

«Индиана»

«Индиана» постепенно начинает превращаться в клуб, который может обыграть любую команду лиги без исключения.

Пока что «иноходцам» не хватает стабильности в результатах, но общий положительные тренд заметен невооруженным глазом.

Даже Карлайл постепенно превращается из прямолинейного коуча в тренера, который может быть довольно гибким даже по ходу отдельно взятой игры.

Однако в матче против «Милуоки» гостям придется неимоверно сложно, поскольку хозяева будут полны намерений отомстить за недавнее поражение от «Пэйсерс» на своем паркете.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.41, победа «Индианы» — 3.00.

Прогноз: «Милуоки» будет тяжело, но победа остается аза клубом из Висконсина.

Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ТБ 262 с коэффициентом 2.11.