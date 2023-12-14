«Милуоки»
«Милуоки» проводит не совсем привычных для себя сезон. Поскольку в клубе теперь две суперзвезды, а Буденхольцеру нужно справляться с правильным распределением ролей.
В большинстве поединков у него получается это делать, но в недавней игре против «Индианы» клуб из Висконсина как раз потерпел поражение.
Это не обыденность, но получать такие оплеухи одному из главных фаворитов восточной конференции негоже.
В предстоящей встрече против клуба из Индианаполиса хозяева постараются сделать все возможное, чтобы взять убедительный реванш.
«Индиана»
«Индиана» постепенно начинает превращаться в клуб, который может обыграть любую команду лиги без исключения.
Пока что «иноходцам» не хватает стабильности в результатах, но общий положительные тренд заметен невооруженным глазом.
Даже Карлайл постепенно превращается из прямолинейного коуча в тренера, который может быть довольно гибким даже по ходу отдельно взятой игры.
Однако в матче против «Милуоки» гостям придется неимоверно сложно, поскольку хозяева будут полны намерений отомстить за недавнее поражение от «Пэйсерс» на своем паркете.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.41, победа «Индианы» — 3.00.
Прогноз: «Милуоки» будет тяжело, но победа остается аза клубом из Висконсина.
Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 262 с коэффициентом 2.11.