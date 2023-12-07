Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 7 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чикаго»

Защитник «Чикаго» Коби Уайт принёс победу «Чикаго» в матче против «Нью-Орлеан» (124:118). Баскетболист иллинойсцев отправил в кольцо «пелкиканов» 31 очко. До дабл-дабла Уайту не хватило одного подбора, а до трипл-дабла ещё 4 передач.

Ранее черногорец Никола Вучевич принес победу «Чикаго», только в матче против «Милуоки» (120:113). Центровой команды оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. До трипл-дабла Вучевичу не хватило 4 передач.

Таким образом «Чикаго» прервал пятиматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против «Бостона» (97:124), «Бруклина» (109:118), «Торонто» (108:121), «Оклахомы» (102:116) и «Майами» (100:118).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 12 место. В 21 матче иллинойский коллектив одержал 7 побед и потерпел 14 поражений.

«Шарлотт»

В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 6 побед и потерпев 12 поражений.

«Шершни» в последнем матче регулярного чемпионата потерпели поражение от «Миннесоты» (117:123). До этого у команды были также неудачные игры в поединках против «Нью-Йорка» (91:115) и «Орландо» (117:130). Были и победы в играх с «Бруклином» (129:128) и «Вашингтоном» (117:114).

В составе «Шарлотт» есть три травмированных баскетболиста. Из-за травм колена не смогут сыграть против «Чикаго» Коди Мартин и Франк Нтиликина. С травмой лодыжки на больничной койке находится Ламело Болл.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.55, победа «Шарлотт» — 2.67.

Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице Восточной конференции. Выбирать одну из сторон — рискованный шаг. Можно сыграть на результативности матча. В среднем за матч команды забрасывают 240 очков.

Ставка: Тотал больше 225 с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Чикаго» или «Шарлотт» добьются виктории с небольшим перевесом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.