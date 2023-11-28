В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

«Детройт» продолжает проигрывать всем подряд без разбора, и лучшего соперника, чем «Вашингтон», для прерывания этой серии не придумаешь.

У последней сыгранной игре клуб из Мичигана получил 136 очков от «Индианы», которая не совершенна по многим параметрам.

У команды Уильямса в строй вернулся Дюрен, но его помощи Каннингему и Айви совсем не оказалось достаточно, чтобы хотя бы обозначить борьбу в предстоящем матче.

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В предстоящем матче против «Вашингтона» у хозяев есть реальные шансы побороться за победу в матче.

«Вашингтон»

«Вашингтон» имеет также продолжительную серию поражений, но в отличие от «Детройта» у столичной дружины таких игр всего лишь на четыре меньше.

Тренерский штаб никак не может повлиять на собственных игроков, которые выполняют на паркете сугубо индивидуальные задачи.

Бросать с дистанции, попадая хотя бы половину всех бросков, тоже не удается, а защита практически отсутствует.

В таком плачевном состоянии даже «Детройта» обыграть будет настоящим достижением для приезжей команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Детройта» — 1.69, победа «Денвера» — 2.36.

Прогноз: «Детройт» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Много очков в этом матче набрано не будет.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.69.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.12.