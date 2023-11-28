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    «Детройт» наконец-то прервет серию из поражений?

    «Детройт» — «Вашингтон». Ставка (1.69) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Вашингтон»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Детройт»

    «Детройт» продолжает проигрывать всем подряд без разбора, и лучшего соперника, чем «Вашингтон», для прерывания этой серии не придумаешь.

    У последней сыгранной игре клуб из Мичигана получил 136 очков от «Индианы», которая не совершенна по многим параметрам.

    У команды Уильямса в строй вернулся Дюрен, но его помощи Каннингему и Айви совсем не оказалось достаточно, чтобы хотя бы обозначить борьбу в предстоящем матче.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем матче против «Вашингтона» у хозяев есть реальные шансы побороться за победу в матче.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» имеет также продолжительную серию поражений, но в отличие от «Детройта» у столичной дружины таких игр всего лишь на четыре меньше.

    Тренерский штаб никак не может повлиять на собственных игроков, которые выполняют на паркете сугубо индивидуальные задачи.

    Бросать с дистанции, попадая хотя бы половину всех бросков, тоже не удается, а защита практически отсутствует.

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    В таком плачевном состоянии даже «Детройта» обыграть будет настоящим достижением для приезжей команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Детройта» — 1.69, победа «Денвера» — 2.36.

    Прогноз: «Детройт» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Много очков в этом матче набрано не будет.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.69.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.12.

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    «Детройт» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» наконец-то прервет серию из поражений?
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