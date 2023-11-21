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    Возьмет ли «Майами» реванш за поражение?

    «Чикаго» — «Майами». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Майами»
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    «Денвер» — «Майами»
    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 21 ноября. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» прервал проигрышную серию победой в матче против «Майами» (102:97). Ключевую роль в виктории иллинойского коллектива сыграл Демар Дерозан, защитник набрал 23 очка, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи.

    До этого «быки» умудрились дважды проиграть «Орландо» (97:103, 94:96) и «Милуоки» (109:118).

    По-прежнему из лазарета команды не вернулся защитник Лонзо Болл, у игрока «Чикаго» — травма колена.

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    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 12 место при 5 победах и 9 поражениях.

    «Майами»

    В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 6 место. В 13 матчах команда одержала 8 побед и потерпела 5 проигрыша.

    Фиаско в матче против «Чикаго» (97:102), не только лишило «Майами» третьего места, но и прервало семиматчевую выигрышную серию, в которую входили игры с «Бруклином» (122:115), «Шарлотт» (111:105), «Сан-Антонио» (118:113), «Атлантой» (117:109), «Мемфисом» (108:102), «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:107) и «Вашингтоном» (121:114).

    В проигранном матче с «Чикаго», два баскетболиста «Майами» показали наилучший результат. Джимми Батлер набрал 25 очков, а Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Чикаго» — 2.11, победа «Майами» — 1.84.

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    Прогноз: У «Майами» присутствует жажда реванша, не исключаем вероятности, что «хитовцам» удастся победить «Чикаго».

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 1.84.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Чикаго» или «Майами» добьются виктории с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

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    «Чикаго» — «Майами»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Майами» реванш за поражение?
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