Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 21 ноября. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» прервал проигрышную серию победой в матче против «Майами» (102:97). Ключевую роль в виктории иллинойского коллектива сыграл Демар Дерозан, защитник набрал 23 очка, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи.

До этого «быки» умудрились дважды проиграть «Орландо» (97:103, 94:96) и «Милуоки» (109:118).

По-прежнему из лазарета команды не вернулся защитник Лонзо Болл, у игрока «Чикаго» — травма колена.

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 12 место при 5 победах и 9 поражениях.

«Майами»

В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 6 место. В 13 матчах команда одержала 8 побед и потерпела 5 проигрыша.

Фиаско в матче против «Чикаго» (97:102), не только лишило «Майами» третьего места, но и прервало семиматчевую выигрышную серию, в которую входили игры с «Бруклином» (122:115), «Шарлотт» (111:105), «Сан-Антонио» (118:113), «Атлантой» (117:109), «Мемфисом» (108:102), «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:107) и «Вашингтоном» (121:114).

В проигранном матче с «Чикаго», два баскетболиста «Майами» показали наилучший результат. Джимми Батлер набрал 25 очков, а Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Чикаго» — 2.11, победа «Майами» — 1.84.

Прогноз: У «Майами» присутствует жажда реванша, не исключаем вероятности, что «хитовцам» удастся победить «Чикаго».

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 1.84.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Чикаго» или «Майами» добьются виктории с небольшим перевесом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.