ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Онлайн «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Реал» и «Ман Сити» не испытали проблем, конец надежд «Наполи» на золотой дубль
  • 09:48
    • СМИ назвали основного кандидата на пост главного тренера «Челси»
    Все новости спорта

    Способен ли «Кливленд» на камбэк?

    «Нью-Йорк» — «Кливленд». Прогноз (к. 3.40), ставка на матч плей-офф НБА, 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд». Сезон 2022/2023
    Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 23 апреля. Время — 20:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» вновь вышел вперёд в противостоянии с «Кливлендом» за выход в четвертьфинал (2:1 — счёт в серии). В третьем матче «никсы» разгромили «кавалеристов» (99:79).

    Важную роль в матче в составе «Нью-Йорка» сыграл Джален Брансон, набрав 21 очко, сделав 6 передач и совершив 4 подбора. Также защитник принёс победу своей команде в первом матче дуэли с «Кливлендом», игрок оформил 27 очков.

    В лазарете команды находится Джерико Симс. Центровой «Нью-Йорка» травмировал плечо в предпоследнем туре регулярного чемпионата. С тех пор на игры плей-офф против «Кливленда» был заявлен, но так и остался на скамейке запасных. После травмы лодыжки в строй «Нью-Йорка» вернулся Айзея Роби.

    «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Восточной конференции. В регулярном сезоне команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.

    «Кливленд»

    «Кливленд» во второй раз находится в роли догоняющей команды. В третьей встрече коллектив из Огайо проиграл (79:99). А вот лучшим игроком матча стал лидер «кавалеристов» Донован Митчелл, оформивший 22 очка.

    К слову, Донован Митчелл вернулся в строй основной команды в ответственный момент. После травмы руки баскетболист уже успел сыграть три матча 1/8 финала с «Нью-Йорком».

    В первом матче серии «Кливленд» проиграл оппонентам из «Нью-Йорка» (97:101), а во второй игре удлось восстановить равновесие, победив со счётом 107:90.

    По-прежнему в лазарете команды находится Дилан Уиндлер, у защитника травма ноги.
    В 1/8 финала «Кливленд» вышел с четвёртого места Восточной конференции, одержав 51 победу и потерпев 31 поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.72, победа «Кливленда» — 2.29.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Нью-Йорк» может поймать кураж, команда во второй раз вышла вперёд в серии, к тому же предстоящий матч «никсы» проведут дома.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-10.5) с коэффициентом 3.40.

    Альтернативный прогноз: 178 очков — столько баскетболисты «Нью-Йорка» и «Кливленда» забросили друг другу. Предыдущие два поединка также завершались на отметке до 200 баллов.

    Альтернативная ставка: ТМ 199.5 с коэффициентом 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Молчан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Осасуна — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Шинник — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Салернитана — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Волгарь — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Швентек — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алькарас — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк» — «Кливленд»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Способен ли «Кливленд» на камбэк?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры