Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 23 апреля. Время — 20:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» вновь вышел вперёд в противостоянии с «Кливлендом» за выход в четвертьфинал (2:1 — счёт в серии). В третьем матче «никсы» разгромили «кавалеристов» (99:79).

Важную роль в матче в составе «Нью-Йорка» сыграл Джален Брансон, набрав 21 очко, сделав 6 передач и совершив 4 подбора. Также защитник принёс победу своей команде в первом матче дуэли с «Кливлендом», игрок оформил 27 очков.

В лазарете команды находится Джерико Симс. Центровой «Нью-Йорка» травмировал плечо в предпоследнем туре регулярного чемпионата. С тех пор на игры плей-офф против «Кливленда» был заявлен, но так и остался на скамейке запасных. После травмы лодыжки в строй «Нью-Йорка» вернулся Айзея Роби.

«Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Восточной конференции. В регулярном сезоне команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.

«Кливленд»

«Кливленд» во второй раз находится в роли догоняющей команды. В третьей встрече коллектив из Огайо проиграл (79:99). А вот лучшим игроком матча стал лидер «кавалеристов» Донован Митчелл, оформивший 22 очка.

К слову, Донован Митчелл вернулся в строй основной команды в ответственный момент. После травмы руки баскетболист уже успел сыграть три матча 1/8 финала с «Нью-Йорком».

В первом матче серии «Кливленд» проиграл оппонентам из «Нью-Йорка» (97:101), а во второй игре удлось восстановить равновесие, победив со счётом 107:90.

По-прежнему в лазарете команды находится Дилан Уиндлер, у защитника травма ноги.

В 1/8 финала «Кливленд» вышел с четвёртого места Восточной конференции, одержав 51 победу и потерпев 31 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.72, победа «Кливленда» — 2.29.

Прогноз: «Нью-Йорк» может поймать кураж, команда во второй раз вышла вперёд в серии, к тому же предстоящий матч «никсы» проведут дома.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-10.5) с коэффициентом 3.40.

Альтернативный прогноз: 178 очков — столько баскетболисты «Нью-Йорка» и «Кливленда» забросили друг другу. Предыдущие два поединка также завершались на отметке до 200 баллов.

Альтернативная ставка: ТМ 199.5 с коэффициентом 2.60.