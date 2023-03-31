Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 31 марта. Время — 02:30 по мск. «Милуоки» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» — лидер Восточной конференции, давно обеспечил место в плей-офф. А ещё «баксы» — победители Центрального дивизиона. В 76 матчах коллектив одержал 55 побед и потерпел 21 поражение.

В последних пяти матчах «Милуоки» одержал четыре победы. На выезде баскетболисты из Висконсина переиграли «Индиану» (149:136). Вклад в победу команды внёс Джру Холидей.

Защитник отправил в кольцо «иноходцев» 51 очко. Второй по результативности — лидер команды Яннис Адетокунбо, греческий форвард оформил трипл-дабл из 38 очков, 17 подборов и 12 передач.

В матче против «Бостона» не сыграют Джей Краудер (травма икры), Майерс Леонард (травма икры) и Крис Миддлтон (травма колена).

«Милуоки» осталось провести шесть матчей. До окончания регулярного чемпионата «баксы» примут «Мемфис», «Чикаго» и «Филадельфию». На выезде ожидаются матчи с «Вашингтоном» и «Торонто».

«Бостон»

«Бостон» — главный преследователь «Милуоки». «Кельты» идут на втором месте и отстают от «баксов» на три победы. В 76 проведенных играх бостонцы добились 52 побед и потерпели 24 проигрыша.

В минувшем туре победная серия «Бостона» прервалась, случилось это в матче с «Вашингтоном» (111:130). До фиаско от «волшебников», баскетболисты из Бостона одержали победы над «Сан-Антонио» (137:93), «Индианой» (120:95) и «Сакраменто»(132:109).

От травмы колена до сих не восстановился форвард «Бостона» Данило Галлинари. Он пропустит встречу с «Милуоки».

«Бостону» остаётся сыграть две гостевые игры, помимо встречи с «Милуоки», команда отправится в гости к «Филадельфии». Будут и домашние матчи против «Юты», «Атланты» и «Торонто». С канадцами «Бостон» встретится дважды.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.72, победа «Бостона» — 2.29.

Прогноз: Это будет третье противостояние соперников в сезоне. Счёт пока равный — 1:1. «Милуоки» выиграл домашний поединок (139:118), а «Бостон» оказался сильнее соперника на своей площадке (131:125). В обоих встречах было заброшено за 250 очков. Так что можно сыграть на результативности матча и в предстоящей дуэли лучших клубов Востока.

Ставка: Тотал больше 246.5 с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: Возможно, соперники устроят перестрелку и победитель пары не завершит встречу с большим отрывом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.