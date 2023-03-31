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    Кто одержит вверх в битве лидеров Востока?

    «Милуоки» — «Бостон». Прогноз (к. 3.00), ставка на матч регулярного сезона НБА, 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бостон»
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    Яннис Адетокунбо, лидер «Милуоки»
    Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 31 марта. Время — 02:30 по мск. «Милуоки» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Марта 2023 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» — лидер Восточной конференции, давно обеспечил место в плей-офф. А ещё «баксы» — победители Центрального дивизиона. В 76 матчах коллектив одержал 55 побед и потерпел 21 поражение.

    В последних пяти матчах «Милуоки» одержал четыре победы. На выезде баскетболисты из Висконсина переиграли «Индиану» (149:136). Вклад в победу команды внёс Джру Холидей.

    Защитник отправил в кольцо «иноходцев» 51 очко. Второй по результативности — лидер команды Яннис Адетокунбо, греческий форвард оформил трипл-дабл из 38 очков, 17 подборов и 12 передач.

    В матче против «Бостона» не сыграют Джей Краудер (травма икры), Майерс Леонард (травма икры) и Крис Миддлтон (травма колена).

    «Милуоки» осталось провести шесть матчей. До окончания регулярного чемпионата «баксы» примут «Мемфис», «Чикаго» и «Филадельфию». На выезде ожидаются матчи с «Вашингтоном» и «Торонто».

    «Бостон»

    «Бостон» — главный преследователь «Милуоки». «Кельты» идут на втором месте и отстают от «баксов» на три победы. В 76 проведенных играх бостонцы добились 52 побед и потерпели 24 проигрыша.

    В минувшем туре победная серия «Бостона» прервалась, случилось это в матче с «Вашингтоном» (111:130). До фиаско от «волшебников», баскетболисты из Бостона одержали победы над «Сан-Антонио» (137:93), «Индианой» (120:95) и «Сакраменто»(132:109).

    От травмы колена до сих не восстановился форвард «Бостона» Данило Галлинари. Он пропустит встречу с «Милуоки».

    «Бостону» остаётся сыграть две гостевые игры, помимо встречи с «Милуоки», команда отправится в гости к «Филадельфии». Будут и домашние матчи против «Юты», «Атланты» и «Торонто». С канадцами «Бостон» встретится дважды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.72, победа «Бостона» — 2.29.

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    Прогноз: Это будет третье противостояние соперников в сезоне. Счёт пока равный — 1:1. «Милуоки» выиграл домашний поединок (139:118), а «Бостон» оказался сильнее соперника на своей площадке (131:125). В обоих встречах было заброшено за 250 очков. Так что можно сыграть на результативности матча и в предстоящей дуэли лучших клубов Востока.

    Ставка: Тотал больше 246.5 с коэффициентом 3.00.

    Альтернативный прогноз: Возможно, соперники устроят перестрелку и победитель пары не завершит встречу с большим отрывом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

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    «Милуоки» — «Бостон»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит вверх в битве лидеров Востока?
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