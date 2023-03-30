Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 30 марта. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» лишился шансов выйти в плей-офф напрямую, остаётся надажда только на зону плей-ин, хотя команде стоит постараться, чтобы зацепиться за 10 место. На данный момент команда занимает 13 место. От заветной строчки «речники» отстают на пять побед.

Ситуация для команды только ухудшается, баскетболисты «Портленда» проиграли третий матч подряд. После фиаско от «Оклахомы» (112:118) и «Чикаго» (96:124) последовала неудачная игра с «Нью-Орлеаном» (90:124). К слову, все матчи прошли в домашних стенах.

В лазарете команды шесть баскетболистов: Ибу Баджи (травма колена), Джастис Уинслоу (травма лодыжки), Анферни Саймонс (травма ноги), Джерами Грант (мышечная травма), Дэмиан Лиллард (травма икры) и Юсуф Нуркич (травма колена).

В этом сезоне «Портленд» провёл 75 матчей, одержав 32 победы и потерпев 43 поражения.

«Сакраменто»

«Сакраменто» от выхода в плей-офф ассоциации отделяет всего одна победы. Калифорнийцы идут на третьем месте на Западе, уступая лишь «Мемфису» и «Денверу». Преимущество над «Финиксом», который занимает четвёртое место, составляет пять побед.

В этом сезоне «Сакраменто» сыграл 75 матчей при 45 победах и 30 поражениях. В минувшем туре «Кингз» проиграл «Миннесоте» (115:119). Таким образом прервалась серия из двух побед команды, в которой «короли» переиграли «Юту» (121:113) и «Финикс» (135:127).

Вернулся в игру ключевой игрок «Сакраменто» Де’Аарон Фокс. Лидер команды восстановился после непродолжительной травмы подколенного сухожилия.

У «Сакраменто» впереди две гостевые игры против «Портленда». В одной из этих встреч калифорнийцы наверняка обеспечат себе место в 1/8 финала. Также до окончания регулярки буду выезды к «Далласу», «Нью-Орлеану» и «Денверу». Будут и две домашние игры с «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 7.60, победа «Сакраменто» — 1.13.

Прогноз: «Сакраменто» — фаворит пары. Калифорнийцы сейчас на ходу, можно ожидать крупной победы в исполнении гостевой команды.

Ставка: Фора «Сакраменто» (-13.5) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Ожидается результитивная игра со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 2.15.