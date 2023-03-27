Торонто. Стадион «Скотиабанк Арена». Дата — 27 марта. Время — 01:00 по мск. «Торонто» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» после двух поражений подряд смог выиграть матч, но это была игра против немощного «Детройта», поэтому сильно обольщаться не стоит.

В том поединке у «Рэпторс» больше всех очков набрал Сиакам, который записал на свой счет 32 результативных балла.

Сейчас у «Торонто» всего лишь девятое место в конференции на два поражения больше, чем побед, но относительно легкий календарь в оставшихся поединках. Канадскому клубу нужно уверенно разбираться с «Вашингтоном» без лидеров.

«Вашингтон»

«Вашингтон» за пять последних поединков смогу выиграть всего лишь одну встречу, которая пришлась на последний поединок против «Сан-Антонио».

В победном матче против техасцев больше всех очков у столичного клуба набрали Кисперт и Райт, оформившие на двоих 50 очков в кольцо соперника.

Сейчас у клуба из столицы США 33 победы при 41 поражении, а без лидеров сражаться за плей-ин при наличии таких конкурентов, как «Чикаго» и тот же «Торонто» бороться будет практически нереально.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.26, победа «Орландо» — 4.52.

Прогноз: Гости не могут оказывать активное сопротивление без лидеров.

Альтернативный прогноз: Торонто продемонстрирует не очень результативную игру, но её вполне хватит для победы.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.31.

Альтернативная ставка: ИТМ (1) 114 с коэффициентом 2.02.