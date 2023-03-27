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    Хозяева смогут выиграть важный матч?

    «Торонто» — «Вашингтон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Вашингтон»
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    «Торонто»
    Торонто. Стадион «Скотиабанк Арена». Дата — 27 марта. Время — 01:00 по мск. «Торонто» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    «Торонто» после двух поражений подряд смог выиграть матч, но это была игра против немощного «Детройта», поэтому сильно обольщаться не стоит.

    В том поединке у «Рэпторс» больше всех очков набрал Сиакам, который записал на свой счет 32 результативных балла.

    Сейчас у «Торонто» всего лишь девятое место в конференции на два поражения больше, чем побед, но относительно легкий календарь в оставшихся поединках. Канадскому клубу нужно уверенно разбираться с «Вашингтоном» без лидеров.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» за пять последних поединков смогу выиграть всего лишь одну встречу, которая пришлась на последний поединок против «Сан-Антонио».

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    В победном матче против техасцев больше всех очков у столичного клуба набрали Кисперт и Райт, оформившие на двоих 50 очков в кольцо соперника.

    Сейчас у клуба из столицы США 33 победы при 41 поражении, а без лидеров сражаться за плей-ин при наличии таких конкурентов, как «Чикаго» и тот же «Торонто» бороться будет практически нереально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.26, победа «Орландо» — 4.52.

    Прогноз: Гости не могут оказывать активное сопротивление без лидеров.

    Альтернативный прогноз: Торонто продемонстрирует не очень результативную игру, но её вполне хватит для победы.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.31.

    Альтернативная ставка: ИТМ (1) 114 с коэффициентом 2.02.

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    «Торонто» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут выиграть важный матч?
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