«Сакраменто»
«Сакраменто» за семь последних матчей проиграл всего лишь один раз, и это случилось в игре против «Милуоки». Примечательно, что в трех последних мачтах на выезде клуб из Калифорнии ни разу не проиграл.
В последнем матче против «Вашингтона» Сабонису совсем немного не хватило (одного подбора), чтобы снова оформить трипл-дабл.
На данный момент у «Сакраменто» 43 победы при 27 поражениях и третье место в турнирной таблице западной конференции. «Кингз» никак не могут обойти «Мемфис» по турнирной таблице, поскольку идут со своим соперником стройным шагом и сейчас снова нужно догонять «Гриззлис», поскольку коллектив Дженкинса выиграл свой очередной матч вчера.
«Бостон»
«Бостон» доигрался до того, что уже на третьем месте в турнирной таблице восточной конференции, а еще совсем недавно выступал в качестве лидера.
В последнем своем матче «Селтикс» проиграли «Юте», а самым результативным в составе оказался Джейлен Браун с 25 очками в активе.
Коллективу Маззулы нужно приходить в себя, а то можно и ниже по таблице опуститься с таким баскетболом, причем «Кливленд» и «Нью-Йорк» в довольно приличных кондициях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сакраменто» — 2.74, победа «Бостона» — 1.54.
Прогноз: Хозяева дадут бой сильному сопернику и одержат домашнюю победу.
Альтернативный прогноз: Победит тот, кто забросит больше, поэтому ожидаем результативного баскетбола.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.74.
Альтернативная ставка: ТБ 250 с коэффициентом 3.05.