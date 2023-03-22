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    Хозяева докажут свой класс в матче с сильным соперником

    «Сакраменто» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Бостон»
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    «Сакраменто»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 22 марта. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Марта 2023 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» за семь последних матчей проиграл всего лишь один раз, и это случилось в игре против «Милуоки». Примечательно, что в трех последних мачтах на выезде клуб из Калифорнии ни разу не проиграл.

    В последнем матче против «Вашингтона» Сабонису совсем немного не хватило (одного подбора), чтобы снова оформить трипл-дабл.

    На данный момент у «Сакраменто» 43 победы при 27 поражениях и третье место в турнирной таблице западной конференции. «Кингз» никак не могут обойти «Мемфис» по турнирной таблице, поскольку идут со своим соперником стройным шагом и сейчас снова нужно догонять «Гриззлис», поскольку коллектив Дженкинса выиграл свой очередной матч вчера.

    «Бостон»

    «Бостон» доигрался до того, что уже на третьем месте в турнирной таблице восточной конференции, а еще совсем недавно выступал в качестве лидера.

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    В последнем своем матче «Селтикс» проиграли «Юте», а самым результативным в составе оказался Джейлен Браун с 25 очками в активе.

    Коллективу Маззулы нужно приходить в себя, а то можно и ниже по таблице опуститься с таким баскетболом, причем «Кливленд» и «Нью-Йорк» в довольно приличных кондициях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сакраменто» — 2.74, победа «Бостона» — 1.54.

    Прогноз: Хозяева дадут бой сильному сопернику и одержат домашнюю победу.

    Альтернативный прогноз: Победит тот, кто забросит больше, поэтому ожидаем результативного баскетбола.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 250 с коэффициентом 3.05.

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    «Сакраменто» — «Бостон»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева докажут свой класс в матче с сильным соперником
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