Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 22 марта. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» за семь последних матчей проиграл всего лишь один раз, и это случилось в игре против «Милуоки». Примечательно, что в трех последних мачтах на выезде клуб из Калифорнии ни разу не проиграл.

В последнем матче против «Вашингтона» Сабонису совсем немного не хватило (одного подбора), чтобы снова оформить трипл-дабл.

На данный момент у «Сакраменто» 43 победы при 27 поражениях и третье место в турнирной таблице западной конференции. «Кингз» никак не могут обойти «Мемфис» по турнирной таблице, поскольку идут со своим соперником стройным шагом и сейчас снова нужно догонять «Гриззлис», поскольку коллектив Дженкинса выиграл свой очередной матч вчера.

«Бостон»

«Бостон» доигрался до того, что уже на третьем месте в турнирной таблице восточной конференции, а еще совсем недавно выступал в качестве лидера.

В последнем своем матче «Селтикс» проиграли «Юте», а самым результативным в составе оказался Джейлен Браун с 25 очками в активе.

Коллективу Маззулы нужно приходить в себя, а то можно и ниже по таблице опуститься с таким баскетболом, причем «Кливленд» и «Нью-Йорк» в довольно приличных кондициях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сакраменто» — 2.74, победа «Бостона» — 1.54.

Прогноз: Хозяева дадут бой сильному сопернику и одержат домашнюю победу.

Альтернативный прогноз: Победит тот, кто забросит больше, поэтому ожидаем результативного баскетбола.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.74.

Альтернативная ставка: ТБ 250 с коэффициентом 3.05.