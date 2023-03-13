Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 13 марта. Время — 01:00 по мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» демонстрирует шикарный баскетбол с положительным исходом. Четыре матча — четыре победы. В победную серию входят матчи против лидера Восточной конференции «Милуоки» (133:130), а ёще с «Индианой» (147:143), «Миннесотой» (117:94) и «Портлендом» (120:119).

В последнем поединке в составе «Филадельфии» лучшего показателя добился Джоэл Эмбиид. Центровой был близок к тому, чтобы оформить очередной дабл-дабл. Но для этого достижения не хватило трёх подборов, игрок набрал 39 очков.

Вернулись в строй два игрока «Филадельфии»: Пи Джей Такер и Фуркан Коркмаз. У Такера была травма икры, а Коркмаз отсутствовал по личным причинам.

«Филадельфия» входит в топ-3 Восточной конференции при 44 победах и 22 поражениях. Отставание от лидеров «Милуоки» и «Бостона» составляет две и четыре победы соответственно.

«Вашингтон»

«Вашингтон» не может выиграть уже второй матч, проиграв обе встречи «Атланте» (120:122 и 107:114). В этой дуэли «колдуны» дали бой соперникам. С «Торонто» пришлось играть овертайм, а с лидером Восточной конференции «Милуоки» отставание составило всего четыре очка.

8 марта — дата последней победы «Вашингтона», был обыгран «Детройт» (119:117). В этом поединке в составе победителей результативностью отметился Брэдли Бил, у защитника «Вашингтона» — 32 набранных очка.

После продолжительного отсутствия в строй возвращаются ключевые игроки. Это Монте Моррис, у игрока была травма поясницы и Кайл Кузма, у лидера была травма колена.

На данный момент «Вашингтон» занимает в Восточной конференции 10 место при 31 победе и 36 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.34, победа «Вашингтона» — 3.70.

Прогноз: Уровень соперников сильно разнится, есть большая вероятность, что «Филадельфия» добьется победы. Но у «Вашингтона» теперь есть его лидер — Кайл Кузма. Его усилия могут помочь «колдунам», как минимум не проиграть с крупным счетом. Максимум — навязать борьбу фавориту и выиграть матч.

Ставка: Фора «Вашингтона» (+3.5) с коэффициентом 2.63.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. Игры с участием «Филадельфии» и «Вашингтона» чаще всего заканчиваются за отметкой в 240 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 2.36.