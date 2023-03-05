Иллинойс. Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 5 марта. Время — 23:30 по мск. «Чикаго» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Три победы и два поражения — результат последних матчей с участием «Чикаго». Клуб из Иллинойса одержал победы в матчах с «Бруклином» (131:87), «Вашингтоном» (102:82) и «Детройтом» (117:115).

А в последней игре «быки» в домашних стенах уступил «Финиксу» (104:125). В проигранном матче в составе «Чикаго» лучшим игроком стал Демар Дерозан. Одиин из лидеров команды отправил в кольцо соперника 31 очко и сделал 6 передач.

Лазарет «Чикаго» постепенно пустеет, вернулся в строй Горан Драгич, а вот Лонзо Болл и Джавонте Грин всё еще вне игры. Игроки по-прежнему находятся на больничной койке в травмами колен.

«Чикаго» занимает 11 место при 29 победах и 35 поражениях. От зоны плей-ин иллинойсцев отделяет всего одна победа. На 10-й строчке расположился «Вашингтон».

«Индиана»

«Индиана» в последнее время показывает такой же результат, как и баскетболисты «Чикаго». «Иноходцы» смогли нанести поражения «Чикаго» (117:113), «Орландо» (121:108) и «Далласу» (124:122).

В минувшем игровом дне «Индиана» потерпела поражение «Сан-Антонио» (99:110). В этой встрече можно отметить игру Бадди Хилда. Защитник «иноходцев» набрал 27 очков, сделал 4 передачи и совершил 4 подбора.

В лазарет вернулся лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон. Защитник получил травму икры, случилось это в матче против «Далласа», 1 марта. С тех пор Хэлибертон пропустил матч против «Сан-Антонио». Он может не сыграть и в поединке с «Чикаго», участие ключевого игрока «Индианы» пока под вопросом.

На Востоке «Индиана» провела 64 матча при 28 победах и 36 поражениях. Клуб занимает 12 место в таблице. Победа над «Чикаго» может поднять коллектив из Индианаполиса на 11 строчку и приблизить к зоне плей-ин.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.43, победа «Индианы» — 3.16.

Прогноз: Без Хэлибертона «Индиане» будет сложно в битве с соседом по турнирной таблице. У «Чикаго» в свою очередь, есть прекрасный шанс взять реванш за проигрыш в предыдущей встрече.

Ставка: Фора «Чикаго» (-8.5) с коэффициентом 2.27.

Альтернативный прогноз: В среднем игроки «Чикаго» забрасывают 117 очков. Так что можно ожидать результативной игры со стороны иллинойсцев.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» 116.5 с коэффициентом 2.00.