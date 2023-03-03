Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 03 марта. Время — 04:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

Сравнивать в данный момент коллектив из Техаса и «Индиану» по меньше мере некорректно. У «Сан-Антонио» просто ничего не получается и клуб летит в пропасть. Но при всем этом он одержал практически невероятную победу над «Ютой» (102:94).

Эта победа стала первой за полтора месяца. «Спёрз» не выиграли ни одного матча за весь февраль. Лучшим по набранным очкам стал Келдон Джонсон, отправивший в кольцо соперника 25 результативных баллов.

«Сан-Антонио» лишь на предпоследнем месте в своей конференции, имея в своем активе 14 побед при 35 поражениях. Шансов на успех в матче против «Финикса» крайне мало.

«Индиана»

«Индиана» в последних поединках тоже постепенно начала играть в то, во что она умеет. За четыре последних поединка она проиграла всего лишь один матч, который выпал на встречу против «Бостона».

Последний поединок был выигран у крепкого «Далласа», причем на выезде. Лучшим снайпером в составе команды из Индианаполиса стал Хэлибертон, набравший 32 очка.

На данный момент у «Индианы» уже 12 место в конференции, и 28 побед против 35 поражений. В игре против «Сан-Антонио» гости являются однозначными фаворитами.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 2.88, победа «Индианы» — 1.50.

Прогноз: При всем уважении к хозяевам, но они ничего не смогут поделать с гостями, которые явно сейчас на ходу.

Альтернативный прогноз: В этом матче соперники вдоволь порезвятся и наберут огромное количество очков.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 2.49.

Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.75.