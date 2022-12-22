Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 22 декабря. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» на кураже и выиграла три последних поединка подряд с хорошим запасом по очкам. В последнем матче дружина Криса Финча разобралась как раз–таки с «Далласом» (116:106). И это без травмированного Карла Энтони-Таунса.

Найз Рид продолжает радовать поклонников команды своей результативностью и в последнем сыгранном поединке он на пару с Эдвардсом разделил лавры лучшего снайпера команды. Оба баскетболиста оформили по 27 очков в кольцо соперника, а также собрали по 13 подборов.

На данный момент сезона «Тимбервулвз» имеют 16 побед при 15 поражениях после 31 сыгранных матчей, и занимают 9 позицию в своей конференции, опережая «Даллас» на одну строчку.

«Даллас»

«Даллас» за четыре последних матча выиграл только один раз, когда жертвой техасского клуба стал «Портленд» (130:110). Лидеры клуба явно не в оптимальных кондициях и пока что Кидд ничего не может с этим поделать.

В последнем проигранном матче против той же «Миннесоты» (90:105) лучшим в составе техасцев стал Динвидди, который добрался лишь до отметки в 20 набранных очков. На одно очко меньше набрал словенец Дончич.

На данный момент «Даллас» располагается на десятой строчке в своей конференции, имея на одно поражение больше, чем побед. Выиграть у «Миннесоты» будет крайне тяжело, поскольку два последних матча остались именно за «Тимбервулвз».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесоты» — 2.29, победа «Далласа» — 1.66.

Прогноз: «Даллас» не может просто так терпеть унижения от сравнимой по силам команды и Дончич должен включить режим Бога в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 2.85.

Альтернативная ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 3.84.