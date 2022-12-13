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    Поднимется ли «Мемфис» на трон?

    «Мемфис» — «Атланта». Прогноз (к. 2.49), ставка на матч регулярки НБА, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Атланта»
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    «Мемфис»
    Мемфис. Штат Теннесси. «Федэкс Форум». Дата — 13 декабря. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2022 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» буквально бомбит в последних встречах. Пять матчей — пять побед. «Гризли» уничтожили «Филадельфию» (117:109), «Детройт» (122:112), «Майами» (101:93) и «Оклахому» (123:102).

    Под удар «Мемфиса» ещё раз попали баскетболисты «Детройта». Клуб из штата Теннесси одержали победу со счётом 114:103. В этом матче в составе «Мемфиса» отличился Джарен Джексон — 20 очков.

    «Мемфис» сделал шаг вперёд по турнирной таблице. На Западе команда занимает второе место. В активе команды 17 побед. В пассиве — 9 поражений. Выше только «Нью-Орлеан».

    «Атланта»

    «Атланта» прервала чёрную полосу. В драматичном поединке с «Чикаго» — «ястребам» удалось выиграть лишь в овертайме. Основно время матча закончилось вничью (110:110).

    Богдан Богданович — лучший игрок в матче. Он внёс основной вклад в победу «Атланты» в этом поединке. Дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов. Персонально — это второй результат встречи. Лучшим стал игрок «Чикаго» Демар Дерозан — 34 очка.

    В лазарете «Атланты» — два игрока — Деджанте Маррей и Джон Коллинз. Оба игрока с травмой лодыжки.

    На Востоке «Атланта» занимает 7 место. Команда провела 27 матчей и одержала 14 побед. Остальные встречи проиграла, а именно 13 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мемфис» — 1.42, победа «Атланта» — 3.50.

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    Прогноз: «Мемфис» — фаворит пары. Команда наверняка добьется победы в матче с «Атлантой».

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-9.5) с коэффициентом 2.49.

    Альтернативный прогноз: А можно еще рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 235.5 с коэффициентом 2.70.

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    «Мемфис» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Поднимется ли «Мемфис» на трон?
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