Мемфис. Штат Теннесси. «Федэкс Форум». Дата — 13 декабря. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» буквально бомбит в последних встречах. Пять матчей — пять побед. «Гризли» уничтожили «Филадельфию» (117:109), «Детройт» (122:112), «Майами» (101:93) и «Оклахому» (123:102).

Под удар «Мемфиса» ещё раз попали баскетболисты «Детройта». Клуб из штата Теннесси одержали победу со счётом 114:103. В этом матче в составе «Мемфиса» отличился Джарен Джексон — 20 очков.

«Мемфис» сделал шаг вперёд по турнирной таблице. На Западе команда занимает второе место. В активе команды 17 побед. В пассиве — 9 поражений. Выше только «Нью-Орлеан».

«Атланта»

«Атланта» прервала чёрную полосу. В драматичном поединке с «Чикаго» — «ястребам» удалось выиграть лишь в овертайме. Основно время матча закончилось вничью (110:110).

Богдан Богданович — лучший игрок в матче. Он внёс основной вклад в победу «Атланты» в этом поединке. Дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов. Персонально — это второй результат встречи. Лучшим стал игрок «Чикаго» Демар Дерозан — 34 очка.

В лазарете «Атланты» — два игрока — Деджанте Маррей и Джон Коллинз. Оба игрока с травмой лодыжки.

На Востоке «Атланта» занимает 7 место. Команда провела 27 матчей и одержала 14 побед. Остальные встречи проиграла, а именно 13 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мемфис» — 1.42, победа «Атланта» — 3.50.

Прогноз: «Мемфис» — фаворит пары. Команда наверняка добьется победы в матче с «Атлантой».

Ставка: Фора «Мемфиса» (-9.5) с коэффициентом 2.49.

Альтернативный прогноз: А можно еще рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 235.5 с коэффициентом 2.70.