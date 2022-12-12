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    «Милуоки» разберется с аутсайдером?

    «Хьюстон» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.30), ставка на матч регулярного сезона НБА, 12 декабря 2022 года

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    Баскетбол. НБА 12 Декабря 2022 года

    «Хьюстон»

    Последние пять матчей для «Хьюстона» завершились двумя победами. Были обыграны «Филадельфия» (132:123) и «Финикс» (122:121). А уступил «Денверу» (100:120) и «Голден Стэйт» (101:120).

    В минувшем туре «Хьюстон» на выеде потерпел поражение от «Сан-Антонио» (109:118). В этом поединке в составе «Рокетс» отличился Джабари Смит-младший. Форвард забросил в кольцо «шпор» 23 очка и совершил 4 подбора.

    Под вопросом участие двух игроков. Речь о Бруно Фернандо. Форвард из-за болезни уже пропустил матч с «Сан-Антонио». Возможно, не сможет помочь и в поединке с «Милуоки».

    Вот уже 19-й матч «Хьюстон» не сможет расчитывать на Джейшона Тейта. У форварда травма лодыжки.

    «Хьюстон» занимает последнее место в Западной конференции при 7 победах и 18 поражениях.

    «Милуоки»

    «Милуоки» — второй клуб Востока. Коллектив одержал 19 побед и потерпел 6 поражений. К слову, последние 4 матча команда выигрывает.

    Были обыграны «Шарлотт» (105:96), «Орландо» (109:102), «Сакраменто» (126:113) и «Даллас» (106:105).

    В последнем поединке за «баксов» отличился лидер команды Янни Адетокунбо. Греческий форвард оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. А еще игрок отдал 3 передачи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстон» — 4.72, победа «Милуоки» — 1.24.

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    Прогноз: «Милуоки» — явный фаворит матча. Но форсировать события с аутсайдером вряд ли будет. Можно сыграть на тотале матча.

    Ставка: Тотал меньше 225 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативный прогноз: Можно ещё сыграть на индивидуальном тотале в пользу гостей.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Милуоки» больше 120.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Хьюстон» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» разберется с аутсайдером?
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