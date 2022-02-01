Во вторник, 1 февраля, «Филадельфия» примет «Мемфис» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 30 побед и 19 поражений.

В четырех последних матчах «Сиксерс» поочередно обыграли «Сан-Антонио» (115:109), «Нью-Орлеан» (117:107), «Лейкерс» (105:87) и «Сакраменто» (103:101).

В игре против «Кингз» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 12 подборов. Тобиас Харрис добавил 16 очков и 8 подборов, а Тайриз Макси — 13 очков и 7 передач.

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Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Фуркан Коркмаз и Шейк Милтон.

«Мемфис»

«Мемфис» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 35 победами и 17 поражениями.

За минувшую неделю «Гриззлиз» успели обыграть «Сан-Антонио» (118:110), «Юту» (119:109) и «Вашингтон» (115:95).

В поединке с «Уизардс» самым результативным стал Джа Морант — 34 очка. Десмонд Бейн отметился 19 баллами, а Де'Энтони Мелтон — 13 баллами и 7 подборами.

После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Диллон Брукс и Тайас Джонс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.62, победа «Мемфиса» — 2.20.

Судя по результатам, обе команды находятся на подъеме, так что предугадать победителя будет сложно.

Впрочем, мы поставим на гостей, которые привлекают своими комбинациями и скоростью, способными измотать «Сиксерс».

Если Стивен Адамс не провалит игру и достойно выступит против Эмбиида, у «Гриззлиз» будут все шансы добыть приемлемый результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +3,5» за 1.82.

Также попробуем ставку «тотал Джоэла Эмбиида меньше 32,5» за 1.80.