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    «Филадельфия» — «Мемфис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 1 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Мемфис»
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    Джоэл Эмбиид
    Во вторник, 1 февраля, «Филадельфия» примет «Мемфис» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Февраля 2022 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 30 побед и 19 поражений.

    В четырех последних матчах «Сиксерс» поочередно обыграли «Сан-Антонио» (115:109), «Нью-Орлеан» (117:107), «Лейкерс» (105:87) и «Сакраменто» (103:101).

    В игре против «Кингз» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 12 подборов. Тобиас Харрис добавил 16 очков и 8 подборов, а Тайриз Макси — 13 очков и 7 передач.

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    Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Фуркан Коркмаз и Шейк Милтон.

    «Мемфис»

    «Мемфис» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 35 победами и 17 поражениями.

    За минувшую неделю «Гриззлиз» успели обыграть «Сан-Антонио» (118:110), «Юту» (119:109) и «Вашингтон» (115:95).

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    • В поединке с «Уизардс» самым результативным стал Джа Морант — 34 очка. Десмонд Бейн отметился 19 баллами, а Де'Энтони Мелтон — 13 баллами и 7 подборами.

    После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Диллон Брукс и Тайас Джонс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.62, победа «Мемфиса» — 2.20.

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    Судя по результатам, обе команды находятся на подъеме, так что предугадать победителя будет сложно.

    Впрочем, мы поставим на гостей, которые привлекают своими комбинациями и скоростью, способными измотать «Сиксерс».

    Если Стивен Адамс не провалит игру и достойно выступит против Эмбиида, у «Гриззлиз» будут все шансы добыть приемлемый результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +3,5» за 1.82.

    Также попробуем ставку «тотал Джоэла Эмбиида меньше 32,5» за 1.80.

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    «Филадельфия» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Достойно ли сыграет Адамс против Эмбиида?
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