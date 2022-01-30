В воскресенье, 30 января, «Мемфис» примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 34 матча из 51.

С начала недели «Гриззлиз» проиграли «Далласу» (91:104), а также победили «Сан-Антонио» (118:110) и «Юту» (119:109).

В поединке против «Джаз» Джа Морант оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 10 передач. Брэндон Кларк добавил 22 балла, а Десмонд Бейн — 17.

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После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Кайл Андерсон, Диллон Брукс и Тайас Джонс.

«Вашингтон»

«Вашингтон» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 23 победами и 25 поражениями.

В четырех последних матчах «Уизардс» поочередно проиграли «Бруклину» (118:119), «Торонто» (105:109), «Бостону» (87:116) и «Клипперс» (115:116).

В игре с «Клипперс» самым результативным стал Брэдли Бил — 23 очка, 9 подборов и 6 передач. Кайл Кузьма набрал 19 баллов и сделал 12 подборов.

Серьезных кадровых проблем у «Вашингтона» в настоящее время нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.42, победа «Вашингтона» — 2.85.

В «Вашингтоне» творится полный бардак. Недавно «Уизардс» вошли в историю, став второй командой в истории НБА, которая упустила преимущество в 30 очков после первой половины.

«Гриззлиз» в этом плане выглядят куда более стабильным коллективом, который выступает без серьезных спадов. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой -5,5» за 1.86.

Также возьмем «тотал больше 225,5» за 1.90. «Мемфис» играет в быстрый баскетбол, тогда как «Вашингтон» слаб в обороне.