В понедельник, 24 января, «Сан-Антонио» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 побед и 29 поражений.

В девяти последних матчах баскетболисты «Сперс» одержали всего две победы. Накануне они уступили «Бруклину» (102:117).

Деджанте Мюррей записал себе в актив трипл-дабл — 25 очков, 12 подборов и 10 передач. Деррик Уайт отметился 17 баллами, а Якоб Пелтль — 15 баллами и 11 подборами.

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После травмы у «Сан-Антонио» восстанавливается Зак Коллинс.

«Филадельфия»

«Филадельфия» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 26 победами и 19 поражениями.

«Сиксерс» в пяти предыдущих встречах одержали три победы и потерпели два поражения. В своем последнем матче они минимально уступили «Клипперс» (101:102).

Самым результативным у проигравших стал Джоэл Эмбиид — 40 очков, 13 подборов и 6 передач. Тобиас Харрис добавил 20 очков и 7 подборов, а Тайриз Макси — 19 очков и 8 передач.

Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Сет Карри, Дэнни Грин, Шейк Милтон и Матисс Тибулл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.82, победа «Сан-Антонио» — 2.00.

«Сперс» в последнее время не радуют хорошими результатами, в связи с чем их попадание в плей-офф оказалось под большим вопросом.

«Сиксерс» в этом плане намного стабильнее. Да, они сыграют на выезде, но у них есть Эмбиид, который с начала декабря в среднем набирает больше 30 очков. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Учитывая то, как «Сан-Антонио» играет в защите, можно также поставить на «тотал больше 220,5» за 1.90.