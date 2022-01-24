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    Выиграет ли «Филадельфия» в Сан-Антонио?

    «Сан-Антонио» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Филадельфия»
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    Джоэл Эмбиид
    В понедельник, 24 января, «Сан-Антонио» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Января 2022 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 побед и 29 поражений.

    В девяти последних матчах баскетболисты «Сперс» одержали всего две победы. Накануне они уступили «Бруклину» (102:117).

    Деджанте Мюррей записал себе в актив трипл-дабл — 25 очков, 12 подборов и 10 передач. Деррик Уайт отметился 17 баллами, а Якоб Пелтль — 15 баллами и 11 подборами.

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    После травмы у «Сан-Антонио» восстанавливается Зак Коллинс.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 26 победами и 19 поражениями.

    «Сиксерс» в пяти предыдущих встречах одержали три победы и потерпели два поражения. В своем последнем матче они минимально уступили «Клипперс» (101:102).

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    • Самым результативным у проигравших стал Джоэл Эмбиид — 40 очков, 13 подборов и 6 передач. Тобиас Харрис добавил 20 очков и 7 подборов, а Тайриз Макси — 19 очков и 8 передач.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Сет Карри, Дэнни Грин, Шейк Милтон и Матисс Тибулл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.82, победа «Сан-Антонио» — 2.00.

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    «Сперс» в последнее время не радуют хорошими результатами, в связи с чем их попадание в плей-офф оказалось под большим вопросом.

    «Сиксерс» в этом плане намного стабильнее. Да, они сыграют на выезде, но у них есть Эмбиид, который с начала декабря в среднем набирает больше 30 очков. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Учитывая то, как «Сан-Антонио» играет в защите, можно также поставить на «тотал больше 220,5» за 1.90.

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    «Сан-Антонио» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Филадельфия» в Сан-Антонио?
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