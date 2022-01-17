В понедельник, 17 января, «Денвер» примет «Юту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 22 победы и 19 поражений.

После поражения от «Клипперс» (85:87) баскетболисты «Наггетс» успели разгромить «Портленд» (140:108) и «Лейкерс» (133:96).

В поединке против «Лейкерс» самым результативным внезапно стал Бонс Хиланд — 27 очков и 10 подборов. Джефф Грин добавил 26 баллов, а Никола Йокич оформил трипл-дабл из 17 очков, 12 подборов и 13 передач.

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После травм у «Денвера» восстанавливаются Родни Макгрудер, Джамайкл Грин, Остин Риверс, Влатко Чанчар, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

«Юта»

«Юта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 14 поражениями.

В четырех последних матчах баскетболисты «Джаз» поочередно проиграли «Торонто» (108:122), «Индиане» (113:125), «Детройту» (116:126) и «Кливленду» (91:111).

Во встрече с «Кавальерс» Джордан Кларксон набрал 22 очка, а Эрик Пэскелл — 18. Донован Митчелл отметился 17 баллами и 5 подборами.

На карантине у «Юты» находятся Элайджа Хьюз, Хассан Уайтсайд и Джаред Батлер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.54, победа «Денвера» — 2.50.

В этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом, и в обоих случаях выигрывали баскетболисты «Джаз».

В этот раз «Денвер» подходит к встрече в лучшей форме, но что-то нам подсказывает, что «Юта» для него вновь станет непреодолимым препятствием.

«Джаз» уже избавились от основных кадровых проблем. Кроме того, у них было достаточно времени на отдых, тогда как «Денвер» проведет вторую игру без передышки. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой — 4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 221,5» за 1.90, поскольку обе команды в этом сезоне неплохо играют в обороне.