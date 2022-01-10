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    Воодушевит ли «Голден Стэйт» возвращение Томпсона?

    «Голден Стэйт» — «Кливленд». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 10 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Кливленд»
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    Клэй Томпсон
    В понедельник, 10 января, «Голден Стэйт» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и девять поражений.

    В новом году «Уорриорз» обыграли «Юту» (123:116) и «Майами» (115:108), а также проиграли «Далласу» (82:99) и «Нью-Орлеану» (96:101).

    В поединке против «Пеликанс» Эндрю Уиггинс набрал 21 очко. Жонатан Куминга добавил 13 баллов, Дэмион Ли — 12, а Джордан Пул — 11.

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    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Джеймс Уайзмен и Хуан Тоскано-Андерсон.

    «Кливленд»

    «Кливленд» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 17 поражениями.

    В 2022 году «Кавальерс» уступили «Атланте» (118:121) и «Мемфису» (106:110), обыграв «Индиану» (108:104) и «Портленд» (114:101).

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    • В игре с «Трэйл Блэйзерс» Дариус Гарлэнд отметился 26 баллами. Эван Мобли записал себе в актив 18 очков и 8 подборов, Лаури Маркканен — 15 очков и 5 передач.

    После травм у «Кливленда» восстанавливаются Рики Рубио, Коллин Секстон и Айзек Окоро.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.18, победа «Кливленда» — 4.50.

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    «Кавальерс» остаются одной из самых неожиданных команд в НБА. Универсальность Эвана Мобли позволила добиться «Кливленду» нескольких успешных результатов в тех встречах, где он был аутсайдером.

    Впрочем, ставить на гостей в ближайшей игре довольно рискованно. Дело в том, что для «Уорриорз» поединок на «Чейз-центр» будет важен, ведь в состав впервые за почти два года вернется Клэй Томпсон.

    Ожидаем, что хозяева выйдут на паркет мотивированными, так что наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -9,5» за 1.87.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 113,5» за 1.85.

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    «Голден Стэйт» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Воодушевит ли «Голден Стэйт» возвращение Томпсона?
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