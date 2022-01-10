В понедельник, 10 января, «Голден Стэйт» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и девять поражений.

В новом году «Уорриорз» обыграли «Юту» (123:116) и «Майами» (115:108), а также проиграли «Далласу» (82:99) и «Нью-Орлеану» (96:101).

В поединке против «Пеликанс» Эндрю Уиггинс набрал 21 очко. Жонатан Куминга добавил 13 баллов, Дэмион Ли — 12, а Джордан Пул — 11.

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Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Джеймс Уайзмен и Хуан Тоскано-Андерсон.

«Кливленд»

«Кливленд» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 17 поражениями.

В 2022 году «Кавальерс» уступили «Атланте» (118:121) и «Мемфису» (106:110), обыграв «Индиану» (108:104) и «Портленд» (114:101).

В игре с «Трэйл Блэйзерс» Дариус Гарлэнд отметился 26 баллами. Эван Мобли записал себе в актив 18 очков и 8 подборов, Лаури Маркканен — 15 очков и 5 передач.

После травм у «Кливленда» восстанавливаются Рики Рубио, Коллин Секстон и Айзек Окоро.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.18, победа «Кливленда» — 4.50.

«Кавальерс» остаются одной из самых неожиданных команд в НБА. Универсальность Эвана Мобли позволила добиться «Кливленду» нескольких успешных результатов в тех встречах, где он был аутсайдером.

Впрочем, ставить на гостей в ближайшей игре довольно рискованно. Дело в том, что для «Уорриорз» поединок на «Чейз-центр» будет важен, ведь в состав впервые за почти два года вернется Клэй Томпсон.

Ожидаем, что хозяева выйдут на паркет мотивированными, так что наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -9,5» за 1.87.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 113,5» за 1.85.