В пятницу, 7 января, «Финикс» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и восемь поражений.

В четырех последних матчах «Санз» уступили только «Бостону» (108:123), обыграв «Оклахому» (115:97), «Шарлотт» (133:99) и «Нью-Орлеан» (123:110).

В игре с «Пеликанс» самым результативным стал Девин Букер — 33 очка, 9 подборов и 4 передачи. Микал Бриджес добавил 23 очка, Кэмерон Джонсон — 18, а Бисмак Бийомбо — 16.

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За «Финикс» пока не готовы играть Деандре Эйтон, Джавэйл Макги, Абдель Надер, Джей Краудер, Ландри Шамет, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Клипперс»

«Клипперс» идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции с 19 победами и 19 поражениями.

С середины декабря подопечные Тайрона Лю выиграли всего три матча, а накануне дома уступили «Миннесоте» (104:122).

Лучшим в составе проигравших стал Серж Ибака с 17 очками. Джастис Уинслоу принес 15 баллов, а Ксавье Мун — 13.

В лазарете «Клипперс» находятся Ивица Зубац, Айзея Хартенштайн, Люк Кеннард, Николя Батюм, Брэндон Бостон, Джейсон Престон, Пол Джордж и Кавай Леонард.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.14, победа «Клипперс» — 5.70.

Обе команды недосчитаются важных игроков, но у «Санз» все еще есть Букер, Пол и Бриджес, с которыми можно грамотно выстраивать атаки.

В то же время у «Клипперс» атака выглядит беззубо без Джорджа и Кеннарда. Реджи Джексон и Эрик Бледсо в последней встрече на двоих набрали лишь 6 очков, так что на них полагаться не стоит. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -11,5» за 1.90.

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Клипперс" меньше 103,5» за 1.90.