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    Как сыграет «Финикс» на фоне беззубой атаки «Клипперс»?

    «Финикс» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Клипперс»
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    Крис Пол
    В пятницу, 7 января, «Финикс» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и восемь поражений.

    В четырех последних матчах «Санз» уступили только «Бостону» (108:123), обыграв «Оклахому» (115:97), «Шарлотт» (133:99) и «Нью-Орлеан» (123:110).

    В игре с «Пеликанс» самым результативным стал Девин Букер — 33 очка, 9 подборов и 4 передачи. Микал Бриджес добавил 23 очка, Кэмерон Джонсон — 18, а Бисмак Бийомбо — 16.

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    За «Финикс» пока не готовы играть Деандре Эйтон, Джавэйл Макги, Абдель Надер, Джей Краудер, Ландри Шамет, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Клипперс»

    «Клипперс» идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции с 19 победами и 19 поражениями.

    С середины декабря подопечные Тайрона Лю выиграли всего три матча, а накануне дома уступили «Миннесоте» (104:122).

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    • Лучшим в составе проигравших стал Серж Ибака с 17 очками. Джастис Уинслоу принес 15 баллов, а Ксавье Мун — 13.

    В лазарете «Клипперс» находятся Ивица Зубац, Айзея Хартенштайн, Люк Кеннард, Николя Батюм, Брэндон Бостон, Джейсон Престон, Пол Джордж и Кавай Леонард.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.14, победа «Клипперс» — 5.70.

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    Обе команды недосчитаются важных игроков, но у «Санз» все еще есть Букер, Пол и Бриджес, с которыми можно грамотно выстраивать атаки.

    В то же время у «Клипперс» атака выглядит беззубо без Джорджа и Кеннарда. Реджи Джексон и Эрик Бледсо в последней встрече на двоих набрали лишь 6 очков, так что на них полагаться не стоит. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -11,5» за 1.90.

    Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Клипперс" меньше 103,5» за 1.90.

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    «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Как сыграет «Финикс» на фоне беззубой атаки «Клипперс»?
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