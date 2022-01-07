«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 20 поражений.
Проиграв «Оклахоме» (80:95) и «Торонто» (105:120), накануне «Никс» одержали победу над «Индианой» (104:94).
Наибольший вклад в успех «Никс» внесли Ар Джей Барретт, набравший 32 очка и сделавший 8 подборов, и Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 16 подборов.
После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Деррик Роуз, Лука Саманич, Дануэль Хауз, Кемба Уокер и Нерленс Ноэль.
«Бостон»
«Бостон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 20 поражениями.
В шести последних матчах «Селтикс» выиграли только у «Финикса» (123:108) и «Орландо» (116:111 ОТ), а накануне проиграли «Сан-Антонио» (97:99).
В игре против «Сперс» Джейлен Браун набрал 30 очков и сделал 6 подборов. В активе Джейсона Тейтума 19 баллов и 8 подборов. Деннис Шредер добавил 15 баллов, а Маркус Смарт — 14.
За «Бостон» пока не готовы играть Пэйтон Притчард и Бродрик Томас.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Нью-Йорка» — 1.87, победа «Бостона» — 1.87.
Мы поставим на хозяев, которые лучше играют в январе и имеют больше времени на отдых.
«Селтикс» провели тяжелый матч против «Сперс» и следом вынуждены лететь в Нью-Йорк, где уже проигрывали в этом сезоне. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Еще один вариант — «тотал меньше 210,5» за 1.90, поскольку обе команды склонны к медленному баскетболу.