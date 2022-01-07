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    Как завершится встреча соседей по турнирной таблице?

    «Нью-Йорк» — «Бостон». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Бостон»
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    Ар Джей Барретт
    В пятницу, 7 января, «Нью-Йорк» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 20 поражений.

    Проиграв «Оклахоме» (80:95) и «Торонто» (105:120), накануне «Никс» одержали победу над «Индианой» (104:94).

    Наибольший вклад в успех «Никс» внесли Ар Джей Барретт, набравший 32 очка и сделавший 8 подборов, и Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 16 подборов.

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    После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Деррик Роуз, Лука Саманич, Дануэль Хауз, Кемба Уокер и Нерленс Ноэль.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 20 поражениями.

    В шести последних матчах «Селтикс» выиграли только у «Финикса» (123:108) и «Орландо» (116:111 ОТ), а накануне проиграли «Сан-Антонио» (97:99).

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    • В игре против «Сперс» Джейлен Браун набрал 30 очков и сделал 6 подборов. В активе Джейсона Тейтума 19 баллов и 8 подборов. Деннис Шредер добавил 15 баллов, а Маркус Смарт — 14.

    За «Бостон» пока не готовы играть Пэйтон Притчард и Бродрик Томас.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Нью-Йорка» — 1.87, победа «Бостона» — 1.87.

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    Мы поставим на хозяев, которые лучше играют в январе и имеют больше времени на отдых.

    «Селтикс» провели тяжелый матч против «Сперс» и следом вынуждены лететь в Нью-Йорк, где уже проигрывали в этом сезоне. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще один вариант — «тотал меньше 210,5» за 1.90, поскольку обе команды склонны к медленному баскетболу.

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    «Нью-Йорк» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Как завершится встреча соседей по турнирной таблице?
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