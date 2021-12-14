Во вторник, 14 декабря, «Клипперс» примут «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 15 побед и 12 поражений.

В трех последних матчах подопечные Тайрона Лю поочередно обыграли «Портленд» (102:90), «Бостон» (114:111) и «Орландо» (106:104).

В игре с «Мэджик» Реджи Джексон набрал 25 очков, Люк Кеннард — 23, а Теренс Мэнн к 16 баллам добавил 9 подборов.

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За «Клипперс» все еще не готовы играть Кавай Леонард и Джейсон Престон. Под вопросом остается участие Пола Джорджа и Николя Батюма.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 21 победой и четырьмя поражениями.

Единственное поражение за последние полтора месяца команда Монти Уильямса потерпела 4 декабря от «Голден Стэйт» (96:118). Уже после этого она победила «Сан-Антонио» (108:104) и «Бостон» (111:90).

В поединке против «Селтикс» Джавэйл Макги набрал 21 очко и сделал 15 подборов. Кэмерон Пэйн добавил 17 очков, а Джей Краудер и Кэмерон Джонсон — по 16.

Среди травмированных у «Финикса» значатся Дарио Шарич, Фрэнк Камински, Абдель Надер и Девин Букер. Также успел заболеть Деандре Эйтон, но он еще может выйти на паркет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.62, победа «Клипперс» — 2.20.

Трудно предсказать победителя этой встречи, и многое будет зависеть от того, сыграет ли Пол Джордж. Он покинул список травмированных, но мы пока ничего не знаем о его форме.

Если Джордж будет в строю, то у «Клипперс» будет шанс обыграть оставшихся без Букера «Санз», хотя, нужно признать, что даже без своего лучшего снайпера команда Монте Уильямса чувствовала себя комфортно.

Итак, мы ждем равной игры, но, учитывая неопределенность по Джорджу, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -2,5» за 1.80.

Обе команды входят в топ-5 по рейтингу обороны нынешнего сезона, поэтому можно присмотреться к ставке «тотал меньше 214,5» за 1.87.