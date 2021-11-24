В среду, 24 ноября, «Детройт» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Литтл Сизарс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Детройт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету четыре победы в 16 матчах.

В четырех предыдущих домашних встречах «Пистонс» обыграли только «Индиану» (97:89), уступив «Сакраменто» (107:129), «Голден Стэйт» (102:105) и «Лейкерс» (116:121).

В игре с «Лейкерс» Джерами Грант набрал 36 очков, Хамиду Диалло — 17, а Кейд Каннингем — 13 очков, 12 подборов и 10 передач.

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Именно в этой встрече Леброн Джеймс умышленно локтем ударил Айзею Стюарта, после чего на площадке чуть не случилось побоище, которое с трудом остановили работники службы безопасности.

За «Детройт» пока не готовы играть Келли Олиник и Киллиан Хейз. Под вопросом остается выход на площадку Криса Смита и Айзеи Ливерса.

«Майами»

«Майами» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и шестью поражениями.

В недавних домашних матчах подопечные Эрика Споэльстры обыграли «Нью-Орлеан» (113:98) и «Вашингтон» (112:97), однако после этого уже в гостях уступили «Уизардс» (100:103).

В этой игре Джимми Батлер отметился 29 баллами и 5 подборами. Тайлер Хирро набрал 20 очков, а Бэм Адебайо — 15.

Среди травмированных у «Майами» значатся Виктор Оладипо, Маркифф Моррис, Данкан Робинсон и Маркус Гарретт.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.24, победа «Детройта» — 4.30.

«Пистонс» выдали неплохую игру против «Лейкерс», особенно это касается молодого ядра команды. Каннингем оформил первый трипл-дабл в карьере, а Грант продемонстрировал свои отличные атакующие навыки.

И хотя лучшие дни «Детройта» еще впереди, они пока не наступили. У «Хит» опытная команда с проверенными бойцами во главе с Батлером и Кайлом Лаури. Флоридцы эффективны в атаке и очень хороши в защите. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -8,5» за 1.80.

Также берем «тотал меньше 207,5» за 1.96, поскольку «Майами» 27-й в лиге по скорости развития атак, а «Детройт» второй снизу по результативности.