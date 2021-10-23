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    «Филадельфия» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Бруклин»
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    Кайри Ирвинг
    В субботу, 23 октября, «Филадельфия» на своей площадке примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» начала сезон с легкой выездной победы над «Нью-Орлеаном» (117:97). Джоэл Эмбиид отыграв всего 25 минут, зато набрал 22 очка и хорошенько отдохнул перед более важным противостоянием.

    «Сиксерс» в целом здорово проявили себя в атаке, ведь Тайриз Макси, Тобиас Харрис и Фуркан Коркмаз тоже записали себе в актив 20 или более баллов.

    Возвращаясь к Эмбииду, стоит сказать, что в прошлом сезоне он играл на уровне MVP. Если бы не регулярные травмы, то он точно бы навязал более конкурентную борьбу Николе Йокичу в гонке за этой престижной наградой.

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    Как известно, из-за конфликта «Филадельфия» не может рассчитывать на Бена Симмонса, но у нее есть Матисс Тибулл, который способен обороняться против Джеймса Хардена на периметре.

    «Бруклин»

    «Бруклин» смотрелся немного заторможенным в стартовом матче сезона против «Милуоки» (104:127). Несмотря на все старания, подопечные Стива Нэша оказались не готовы к тому, чтобы соперничать с действующими чемпионами.

    Новичок Патрик Миллз отлично дебютировал, набрав 21 балл при 7 реализованных бросках из-за дуги. Однако Джеймс Харден реализовал всего 6 своих бросков из 16 и завершил игру с показателем полезности «-20».

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    • В межсезонье «Нетс» пополнили свой состав опытными Полом Миллсэпом и Ламаркусом Олдриджем, но они медленно интегрируются в ротацию и пока не выходят на ведущие роли.

    Стоит напомнить, что «Бруклин» вынужденно остался без услуг Кайри Ирвинга, который отказался вакцинироваться против коронавируса, поэтому не может играть.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.71, победа «Филадельфии» — 2.15.

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    Хотя ставить против Хардена и Дюранта всегда сложно, мы полагаем, что у «Сиксерс» есть все шансы победить, поскольку они лучше смотрятся в обороне и сыграют при поддержке своих болельщиков.

    Если Эмбиид будет полностью здоров, то наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой +2,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал меньше 229,5» за 1.90. Полагаемся на оборону хозяев, которая должна сдержать хотя бы Хардена, которому в этом сезоне будет сложнее набирать очки, учитывая обновления в правилах.

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    «Филадельфия» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Ощутит ли «Бруклин» отсутствие Ирвинга?
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