В субботу, 23 октября, «Филадельфия» на своей площадке примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» начала сезон с легкой выездной победы над «Нью-Орлеаном» (117:97). Джоэл Эмбиид отыграв всего 25 минут, зато набрал 22 очка и хорошенько отдохнул перед более важным противостоянием.

«Сиксерс» в целом здорово проявили себя в атаке, ведь Тайриз Макси, Тобиас Харрис и Фуркан Коркмаз тоже записали себе в актив 20 или более баллов.

Возвращаясь к Эмбииду, стоит сказать, что в прошлом сезоне он играл на уровне MVP. Если бы не регулярные травмы, то он точно бы навязал более конкурентную борьбу Николе Йокичу в гонке за этой престижной наградой.

Все прогнозы на НБА

Как известно, из-за конфликта «Филадельфия» не может рассчитывать на Бена Симмонса, но у нее есть Матисс Тибулл, который способен обороняться против Джеймса Хардена на периметре.

«Бруклин»

«Бруклин» смотрелся немного заторможенным в стартовом матче сезона против «Милуоки» (104:127). Несмотря на все старания, подопечные Стива Нэша оказались не готовы к тому, чтобы соперничать с действующими чемпионами.

Новичок Патрик Миллз отлично дебютировал, набрав 21 балл при 7 реализованных бросках из-за дуги. Однако Джеймс Харден реализовал всего 6 своих бросков из 16 и завершил игру с показателем полезности «-20».

В межсезонье «Нетс» пополнили свой состав опытными Полом Миллсэпом и Ламаркусом Олдриджем, но они медленно интегрируются в ротацию и пока не выходят на ведущие роли.

Стоит напомнить, что «Бруклин» вынужденно остался без услуг Кайри Ирвинга, который отказался вакцинироваться против коронавируса, поэтому не может играть.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.71, победа «Филадельфии» — 2.15.

Хотя ставить против Хардена и Дюранта всегда сложно, мы полагаем, что у «Сиксерс» есть все шансы победить, поскольку они лучше смотрятся в обороне и сыграют при поддержке своих болельщиков.

Если Эмбиид будет полностью здоров, то наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой +2,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 229,5» за 1.90. Полагаемся на оборону хозяев, которая должна сдержать хотя бы Хардена, которому в этом сезоне будет сложнее набирать очки, учитывая обновления в правилах.