«Филадельфия»
«Филадельфия» начала сезон с легкой выездной победы над «Нью-Орлеаном» (117:97). Джоэл Эмбиид отыграв всего 25 минут, зато набрал 22 очка и хорошенько отдохнул перед более важным противостоянием.
«Сиксерс» в целом здорово проявили себя в атаке, ведь Тайриз Макси, Тобиас Харрис и Фуркан Коркмаз тоже записали себе в актив 20 или более баллов.
Возвращаясь к Эмбииду, стоит сказать, что в прошлом сезоне он играл на уровне MVP. Если бы не регулярные травмы, то он точно бы навязал более конкурентную борьбу Николе Йокичу в гонке за этой престижной наградой.
Как известно, из-за конфликта «Филадельфия» не может рассчитывать на Бена Симмонса, но у нее есть Матисс Тибулл, который способен обороняться против Джеймса Хардена на периметре.
«Бруклин»
«Бруклин» смотрелся немного заторможенным в стартовом матче сезона против «Милуоки» (104:127). Несмотря на все старания, подопечные Стива Нэша оказались не готовы к тому, чтобы соперничать с действующими чемпионами.
Новичок Патрик Миллз отлично дебютировал, набрав 21 балл при 7 реализованных бросках из-за дуги. Однако Джеймс Харден реализовал всего 6 своих бросков из 16 и завершил игру с показателем полезности «-20».
В межсезонье «Нетс» пополнили свой состав опытными Полом Миллсэпом и Ламаркусом Олдриджем, но они медленно интегрируются в ротацию и пока не выходят на ведущие роли.
Стоит напомнить, что «Бруклин» вынужденно остался без услуг Кайри Ирвинга, который отказался вакцинироваться против коронавируса, поэтому не может играть.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.71, победа «Филадельфии» — 2.15.
Хотя ставить против Хардена и Дюранта всегда сложно, мы полагаем, что у «Сиксерс» есть все шансы победить, поскольку они лучше смотрятся в обороне и сыграют при поддержке своих болельщиков.
Если Эмбиид будет полностью здоров, то наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой +2,5» за 1.90.
Еще один вариант — «тотал меньше 229,5» за 1.90. Полагаемся на оборону хозяев, которая должна сдержать хотя бы Хардена, которому в этом сезоне будет сложнее набирать очки, учитывая обновления в правилах.