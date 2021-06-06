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    Помешает ли «Филадельфии» возможное отсутствие Эмбиида?

    «Филадельфия» — «Атланта». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч плей-офф НБА 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Атланта»
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    Тобиас Харрис
    В воскресенье, 6 июня, «Филадельфия» примет «Атланту» в первом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 20:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» в первом раунде плей-офф устранила со своего пути «Вашингтон» (4-1), отдав сопернику всего один матч, в котором травму получил Джоэл Эмбиид.

    В этой серии камерунский центровой в среднем за игру набирал 24 очка, делал 6,8 подбора и 2,5 передачи.

    По результативности его опередил только Тобиас Харрис — 25 очков, 10 подборов, 3,8 передачи при 50-процентной точности с игры.

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    Из-за травмы колена Эмбиид рискует пропустить старт второго раунда, хотя решение об его участии тренерский штаб примет перед самим матчем.

    «Атланта»

    «Атланта» с таким же счетом (4-1) в первом раунде плей-офф прошла «Нью-Йорк», который достойно боролся лишь в двух стартовых домашних встречах, после чего сник.

    Главным героем «Хоукс» в этой серии стал разыгрывающий Трей Янг, который в среднем за игру набирал 29,2 очка и 9,8 передачи.

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    • Также здорово влился в коллектив Богдан Богданович (14,4 очка, 6,6 подбора), а Джон Коллинз (12,2 очка, 6 подборов) отметился классным процентом попаданий с игры — 53,7.

    У «Атланты» до конца сезона выбыл Брэндон Гудвин. Ближайшую встречу рискует пропустить Кэм Реддиш.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.74, победа «Атланты» — 2.15.

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    Даже если Эмбиид не успеет восстановиться, у «Сиксерс» должно быть игровое преимущество, ведь в распоряжении главного тренера Дока Риверса глубокая скамейка запасных.

    «Филадельфия» очень прочна в обороне, а Симмонс и Харрис обладают достаточной атакующей мощью, чтобы обеспечить команде преимущество. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также можно ставить на результативность Янга, который, скорее всего, наберет больше 25 очков, а, может быть, замахнется и на показатель в 30+. Да, его ждет более плотная опека, чем в серии с «Нью-Йорком», но бросать он будет много, потому что у «Атланты» в атаке не слишком много опций.

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