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    Проиграет ли «Бруклин» второй подряд матч в Бостоне?

    «Бостон» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч плей-офф НБА 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Бруклин»
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    Маркус Смарт
    В понедельник, 31 мая, «Бостон» примет «Бруклин» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:00 по московскому времени. «Бостон» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 36 побед и 36 поражений, и сразу же отправился в плей-ин, где, обыграв «Вашингтон» (118:100), обеспечил себе встречу с «Бруклином» в первом раунде плей-офф.

    В гостях «Селтикс» не сумели оказать сопернику достойного сопротивления (93:104 и 108:130). Лидер команды Джейсон Тейтум в первой игре набрал 22 очка, а во второй — лишь 9, досрочно покинув площадку из-за повреждения глаза.

    Вернувшись в «Бостон», подопечные Брэда Стивенса сумели размочить счет в серии (125:119). Самым результативным у победителей стал Тейтум, набравший 50 очков, Маркус Смарт добавил еще 21 балл.

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    У «Бостона» до конца сезона выбыл Джейлен Браун. Под вопросом остается выход на площадку Роберта Уильямса.

    «Бруклин»

    «Бруклин» финишировал вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 48 победами и 24 поражениями, пропустив вперед только «Филадельфию».

    В противостоянии с «Бостоном» команда Стива Нэша воспользовалась преимуществом домашней площадки, поведя 2-0. В первой игре Кевин Дюрант отметился 32 очками и 12 подборами, а Кайри Ирвинг добавил 29 баллов, во второй самыми результативными стали Дюрант и Джо Харрис, в активе которых 26 и 25 очков соответственно.

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    • А вот в Бостоне «Нетс» сразу же проиграли (119:125), несмотря на то, что Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 41 очка и 10 передач, а Кевин Дюрант набрал 39 очков.

    «Бруклин» в этом сезоне не может рассчитывать на Спенсера Динвидди. Примерно до 6 июня не будет играть Джефф Грин.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.36, победа «Бостона» — 3.20.

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    «Селтикс» вновь сыграют дома, где рассчитывают сравнять счет в серии. Результат третьей игры добавляет им оптимизма, и стоит признать, что Тейтум находится в идеальной форме.

    В то же время не стоит думать, что «Нетс» не проведут работу над ошибками. А им есть куда расти, например, Ирвинг способен поднять процент попаданий с игры с нынешних 35 процентов хотя бы до 50, а Харрис точно может забросить больше 2 трехочковых.

    Конечно, «Бостон» будет сражаться, но пока сложно поверить в то, что он отыграется в этой серии. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.75.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 116,5» за 1.76. Дюрант и Харден очень стабильны в наборе очков, а если к ним примкнет еще и Ирвинг, то у «Нетс» будет не меньше 120 баллов.

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