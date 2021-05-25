«Денвер»
«Денвер» финишировал третьим в турнирной таблице Западной конференции с 47 победами и 25 поражениями, даже несмотря на то, что доигрывал сезон без Джамала Маррея.
В концовке регулярного чемпионата подопечные Майкла Мэлоуна смотрелись неплохо, а вот в плей-офф стартовали с домашнего поражения от «Портленда» (109:123).
«Наггетс» имели преимущество к большому перерыву, однако провалили третью четверть и так и не смогли догнать соперника. Никола Йокич отметился 34 баллами и 16 подборами, Майкл Портер добавил 25 баллов.
Ближайшую встречу рискуют пропустить Уилл Бартон и Пи Джей Дозьер.
«Портленд»
«Портленд» здорово завершил регулярный чемпионат, поднявшись на шестое место в Западной конференции, одержав 42 победы в 72 матчах.
Плей-офф тоже начался успешно для команды Терри Стоттса, ведь она на выезде обыграла «Денвер» (123:109).
«Трэйл Блэйзерс» реализовали 47 процентов бросков и забросили 19 трехочковых. Лучшим у победителей с 34 очками и 13 передачами стал Дамиан Лиллард, Си Джей Макколлум добавил 21 балл, а Кармело Энтони — 18.
Среди травмированных у «Портленда» значится только Зак Коллинс.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.83, победа «Портленда» — 2.02.
У «Наггетс» есть главный претендент на звание MVP Никола Йокич, но «Трэйл Блэйзерс» сейчас сильнее по причине того, что коллектив из Колорадо понес серьезные кадровые потери.
Без Маррея и Бартона задняя линия «Денвера» значительно проигрывает задней линии соперника, что, вероятно, и повлияет на итоговый результат. Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют в основное время» за 1.90.
Также возьмем «тотал больше 226,5» за 1.92. Ожидаем, что «Портленд» сыграет на том же уровне, а «Денвер» еще может прибавить за счет Йокича.