Во вторник, 25 мая, «Денвер» сыграет с «Портлендом» во втором матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» финишировал третьим в турнирной таблице Западной конференции с 47 победами и 25 поражениями, даже несмотря на то, что доигрывал сезон без Джамала Маррея.

В концовке регулярного чемпионата подопечные Майкла Мэлоуна смотрелись неплохо, а вот в плей-офф стартовали с домашнего поражения от «Портленда» (109:123).

«Наггетс» имели преимущество к большому перерыву, однако провалили третью четверть и так и не смогли догнать соперника. Никола Йокич отметился 34 баллами и 16 подборами, Майкл Портер добавил 25 баллов.

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Ближайшую встречу рискуют пропустить Уилл Бартон и Пи Джей Дозьер.

«Портленд»

«Портленд» здорово завершил регулярный чемпионат, поднявшись на шестое место в Западной конференции, одержав 42 победы в 72 матчах.

Плей-офф тоже начался успешно для команды Терри Стоттса, ведь она на выезде обыграла «Денвер» (123:109).

«Трэйл Блэйзерс» реализовали 47 процентов бросков и забросили 19 трехочковых. Лучшим у победителей с 34 очками и 13 передачами стал Дамиан Лиллард, Си Джей Макколлум добавил 21 балл, а Кармело Энтони — 18.

Среди травмированных у «Портленда» значится только Зак Коллинс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.83, победа «Портленда» — 2.02.

У «Наггетс» есть главный претендент на звание MVP Никола Йокич, но «Трэйл Блэйзерс» сейчас сильнее по причине того, что коллектив из Колорадо понес серьезные кадровые потери.

Без Маррея и Бартона задняя линия «Денвера» значительно проигрывает задней линии соперника, что, вероятно, и повлияет на итоговый результат. Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют в основное время» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 226,5» за 1.92. Ожидаем, что «Портленд» сыграет на том же уровне, а «Денвер» еще может прибавить за счет Йокича.