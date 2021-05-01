В субботу, 1 мая, «Лейкерс» примут «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 36 побед и 26 поражений.

Подопечные Фрэнка Вогеля все еще пребывают в кризисе. Они проиграли четыре из пяти последних матчей, выиграв за этот период только у «Орландо» (114:103).

В своей последней встрече действующие чемпионы не справились с «Вашингтоном» (107:116), у которого очередной трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук.

Позитивной новостью для калифорнийцев стала игра Энтони Дэвиса, который постепенно набирает форму после травмы. Он записал себе в актив 26 очков.

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За «Лейкерс» пока не готовы играть Леброн Джеймс и Джаред Дадли. Их возвращение ожидается в середине мая.

«Сакраменто»

«Сакраменто» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 37 поражениями.

За два последних месяца команда Люка Уолтона выиграла всего три встречи, из-за чего практически прекратила борьбу за плей-офф, ведь отставание от идущего десятым «Голден Стэйт» слишком велико.

Накануне «Кингз» были разгромлены «Ютой» (154:105). Они были слабее во всех четвертях, а вторую проиграли с разницей в 29 баллов. Самыми результативными у проигравших стали Бадди Хилд и Ричаун Холмс, набравшие по 18 очков.

Среди травмированных у «Сакраменто» значатся Харрисон Барнс, Марвин Багли III, Роберт Вудард и Де'Аарон Фокс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.21, победа «Сакраменто» — 5.80.

Мы тоже склоняемся к тому, что подопечные Фрэнка Вогеля выиграют довольно легко, тем более что им нужно набраться уверенности перед финишным отрезком сезона.

«Сакраменто» сейчас очень плох, и кошмарное поражение от «Юты» это только подтверждает. Большим ударом для «королей» стала и потеря Фокса — лучшего снайпера команды.

Да, действующие чемпионы остаются без Леброна, но это вряд ли им навредит. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -9,5» за 1.92.

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 117,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.91.