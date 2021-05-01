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    Начнут ли «Лейкерс» возвращать утраченные позиции?

    «Лейкерс» — «Сакраменто». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Сакраменто»
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    Энтони Дэвис
    В субботу, 1 мая, «Лейкерс» примут «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 36 побед и 26 поражений.

    Подопечные Фрэнка Вогеля все еще пребывают в кризисе. Они проиграли четыре из пяти последних матчей, выиграв за этот период только у «Орландо» (114:103).

    В своей последней встрече действующие чемпионы не справились с «Вашингтоном» (107:116), у которого очередной трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук.

    Позитивной новостью для калифорнийцев стала игра Энтони Дэвиса, который постепенно набирает форму после травмы. Он записал себе в актив 26 очков.

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    За «Лейкерс» пока не готовы играть Леброн Джеймс и Джаред Дадли. Их возвращение ожидается в середине мая.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 37 поражениями.

    За два последних месяца команда Люка Уолтона выиграла всего три встречи, из-за чего практически прекратила борьбу за плей-офф, ведь отставание от идущего десятым «Голден Стэйт» слишком велико.

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    • Накануне «Кингз» были разгромлены «Ютой» (154:105). Они были слабее во всех четвертях, а вторую проиграли с разницей в 29 баллов. Самыми результативными у проигравших стали Бадди Хилд и Ричаун Холмс, набравшие по 18 очков.

    Среди травмированных у «Сакраменто» значатся Харрисон Барнс, Марвин Багли III, Роберт Вудард и Де'Аарон Фокс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.21, победа «Сакраменто» — 5.80.

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    Мы тоже склоняемся к тому, что подопечные Фрэнка Вогеля выиграют довольно легко, тем более что им нужно набраться уверенности перед финишным отрезком сезона.

    «Сакраменто» сейчас очень плох, и кошмарное поражение от «Юты» это только подтверждает. Большим ударом для «королей» стала и потеря Фокса — лучшего снайпера команды.

    Да, действующие чемпионы остаются без Леброна, но это вряд ли им навредит. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -9,5» за 1.92.

    Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 117,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.91.

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