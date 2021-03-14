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    Возьмет ли «Бруклин» реванш у «Детройта»?

    «Бруклин» — «Детройт». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Детройт»
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    Джеймс Харден
    В воскресенье, 14 марта, «Бруклин» примет «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, начнется в 03:00 по московскому времени. «Бруклин» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 побед в 38 матчах.

    В 12 последних сыгранных встречах подопечные Стива Нэша одержали 11 побед, а их последней жертвой стал «Бостон» (121:109).

    Новичок команды Блэйк Гриффин на паркете так и не появился, зато блистал Кайри Ирвинг, набравший 40 очков. Чемпион НБА в составе «Кливленда» в целом проводит успешный сезон, в котором в среднем за игру набирает 27,7 очка при реализации 51 процента бросков.

    Также стоит выделить Джеймса Хардена, который вызывает восхищение своей универсальностью. В матче с «Селтикс» он записал на свой счет 22 очка, 10 подборов и 8 передач.

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    У «Бруклина» травмы залечивают Кевин Дюрант, Тимоте Луваву-Кабарро и Спенсер Динвидди.

    «Детройт»

    «Детройт» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами и 25 поражениями.

    Команда Дуэйна Кейси ужасно проводит регулярный чемпионат, а в шести предыдущих матчах одержала всего одну победу.

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    • Накануне «Пистонс» не справились с «Шарлотт» (102:105), несмотря на 35 очков и 8 подборов Джерами Гранта.

    После травм у «Детройта» восстанавливаются Джалил Окафор и Киллиан Хейз.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.15, победа «Детройта» — 7.40.

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    «Детройт» — одна из немногих команд, которая выигрывала у «Бруклина» в этом сезоне. Это произошло 10 февраля, когда Блэйк Гриффин еще выступал за «Пистонс».

    В этот раз, вероятно, он попробует помочь своей новой команде взять реванш. На данном этапе «Нетс» играют гораздо лучше, чем месяц назад, а Ирвинг и Харден и вовсе вышли на звездный уровень.

    У «Детройта» же продолжается кризис, так что вряд он шокирует одного из фаворитов конференции дважды подряд. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -10,5» за 1.79.

    Также берем «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 120,5» за 1.93, поскольку у «Нетс» одно из лучших нападений в лиге.

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