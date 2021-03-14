В воскресенье, 14 марта, «Бруклин» примет «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, начнется в 03:00 по московскому времени. «Бруклин» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 побед в 38 матчах.

В 12 последних сыгранных встречах подопечные Стива Нэша одержали 11 побед, а их последней жертвой стал «Бостон» (121:109).

Новичок команды Блэйк Гриффин на паркете так и не появился, зато блистал Кайри Ирвинг, набравший 40 очков. Чемпион НБА в составе «Кливленда» в целом проводит успешный сезон, в котором в среднем за игру набирает 27,7 очка при реализации 51 процента бросков.

Также стоит выделить Джеймса Хардена, который вызывает восхищение своей универсальностью. В матче с «Селтикс» он записал на свой счет 22 очка, 10 подборов и 8 передач.

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У «Бруклина» травмы залечивают Кевин Дюрант, Тимоте Луваву-Кабарро и Спенсер Динвидди.

«Детройт»

«Детройт» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами и 25 поражениями.

Команда Дуэйна Кейси ужасно проводит регулярный чемпионат, а в шести предыдущих матчах одержала всего одну победу.

Накануне «Пистонс» не справились с «Шарлотт» (102:105), несмотря на 35 очков и 8 подборов Джерами Гранта.

После травм у «Детройта» восстанавливаются Джалил Окафор и Киллиан Хейз.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.15, победа «Детройта» — 7.40.

«Детройт» — одна из немногих команд, которая выигрывала у «Бруклина» в этом сезоне. Это произошло 10 февраля, когда Блэйк Гриффин еще выступал за «Пистонс».

В этот раз, вероятно, он попробует помочь своей новой команде взять реванш. На данном этапе «Нетс» играют гораздо лучше, чем месяц назад, а Ирвинг и Харден и вовсе вышли на звездный уровень.

У «Детройта» же продолжается кризис, так что вряд он шокирует одного из фаворитов конференции дважды подряд. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -10,5» за 1.79.

Также берем «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 120,5» за 1.93, поскольку у «Нетс» одно из лучших нападений в лиге.