В среду, 3 марта, «Лейкерс» примут «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 24 матча из 35.

Оставшись без Энтони Дэвиса, получившего травму икроножной мышцы, подопечные Фрэнка Вогеля смотрелись довольно плохо. До минувших выходных они потерпели четыре поражения подряд и лишь затем обыграли «Портленд» (102:93) и «Голден Стэйт» (117:91).

«Лейкерс» расправились с «Уорриорз» относительно легко ведь уже к перерыву вели «+29», а также доминировали на подборах. При этом высокой результативностью никто не отметился, а до отметки в 19 баллов добрался только Леброн Джеймс.

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Дэвис не вернется на площадку до середины марта, а вот Дэмиан Джонс, повредивший спину, имеет шансы сыграть против «Санз».

«Финикс»

«Финикс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 11 поражениями.

В прошлом месяце «Санз» играли гораздо лучше «Лейкерс», выиграв 14 из последних 16 встреч.

Накануне подопечные Монти Уильямса расправились с «Миннесотой» (118:99). Девин Букер принес команде 43 очка, а Деандре Эйтон и Крис Пол оформили дабл-даблы, притом последний сделал сразу 15 результативных передач.

«Финикс» в настоящее время не имеет кадровых проблем, чем выделяется в сравнении с большинством команд.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.75, победа «Финикса» — 2.41.

Подопечные Фрэнка Вогеля отлично смотрелись на фоне «Голден Стэйт», но что-то нам подсказывает, что это был лишь мимолетный блеск.

Да, Леброн Джеймс способен сыграть еще лучше, а вот остальные баскетболисты вряд ли. Алекс Карузо и Маркифф Моррис были вторыми по результативности с 13 баллами, но и этот показатель не впечатляет, учитывая слабость «Уорриорз» в обороне.

У «Санз» одна из лучших оборонительных команд в лиге, которая способна если не победить, то побороться с действующим чемпионом. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +3,5» за 1.89.

Второй вариант для ставки — «индивидуальный тотал "Лейкерс" меньше 110,5» за 1.76. Только Леброн сейчас может набрать больше 30 очков, а у остальных, как нам кажется, нет ни настроя, ни умений.