«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 января 2021 года

В четверг, 21 января, «Голден Стэйт» у себя дома сыграет с «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и шестью поражениями.

Калифорнийцы начали регулярный чемпионат с двух поражений подряд, но постепенно набрали форму и удерживаются в зоне плей-офф.

В своем последнем матче команда Стива Керра сенсационно обыграла «Лейкерс» (115:113), хотя к большому перерыву уступала «-16».

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Традиционно лучшим в составе «Уорриорз» стал Стеф Карри, записавший на свой счет 26 очков и 7 передач. Также ему хорошо помог Келли Убре своими 23 баллами.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Маркиз Крисс и Ален Смайлагич.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, одержав восемь побед в 14 матчах.

На старте сезона подопечные Грега Поповича превышают ожидания болельщиков, хотя в конце декабря у них наблюдался спад, который привел к четырем поражениям подряд.

Накануне техасцы в гостях выиграли у «Портленда» (125:104). Примечательно, что сразу четыре игрока набрали 20 или больше очков — Ламаркус Олдридж, Патрик Миллз, Руди Гэй и Демар Дерозан.

В лазарете «Сан-Антонио» находятся Куинндари Уэзерспун, Лука Саманич, Деррик Уайт и Дрю Юбэнкс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.99, победа «Сан-Антонио» — 2.08.

Сложно отдать кому-то предпочтение, ведь выстрелить может как одна, так и другая команда.

«Уорриорз» находятся на подъеме после блестящего камбека в игре с «Лейкерс», но «Сперс» в целом тоже играют здорово.

Учитывая тот факт, что калифорнийцы зачастую долго разогреваются, мы бы поставили на гостей в первой половине. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" в первой половине с форой +0,5» за 1.86.

Второй вариант — «тотал первой половины меньше 112,5» за 1.87. Игра может стать нервной и напряженной, что должно негативно сказаться на результативности, особенно в дебюте.