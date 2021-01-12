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    Сдержит ли «Сакраменто» Сабониса и Оладипо?

    «Сакраменто» — «Индиана». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Индиана»
    Домантас Сабонис
    Во вторник, 12 января, «Сакраменто» у себя дома примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и шесть поражений.

    На старте сезона «Кингз» выиграли три матча из четырех, а вот в последующих шести встречах сумели победить только «Чикаго» (128:124).

    В своем последнем матче подопечные Люка Уолтона без шансов уступили «Портленду» (99:125), позволив Си Джей Макколлуму набрать 37 очков. В то же время в составе «королей» ни один игрок не записал себе в актив больше 15 баллов.

    Все прогнозы на НБА

    Среди травмированных у «Сакраменто» значатся Ришон Холмс и Дакуан Джеффрис. На карантине находится Джабари Паркер.

    «Индиана»

    «Индиана» идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции с шестью победами и тремя поражениями.

    Все свои поражения «Пэйсерс» потерпели дома, проиграв «Бостону» (111:116), «Нью-Йорку» (102:106) и «Финиксу» (117:125).

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    • Во встрече с «Санз» команду Нэйта Бьоркгрена подвел Виктор Оладипо, реализовавший всего 7 из 21 броска с игры. Зато порадовал Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 22 подборов.

    После травм у «Индианы» восстанавливаются Джереми Лэмб, Ти Джей Макконнелл, Ти Джей Уоррен, Гога Битадзе, Джален Лек и Брайан Боуэн.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.83, победа «Сакраменто» — 2.29.

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    Поскольку «короли» в последнее время не радуют своей игрой, сложно поверить в то, что они обыграют одного из лидеров Восточной конференции.

    Да, у «Пэйсерс» хватает провалов и кадровых проблем, но Сабонис набрал феноменальную форму, а если еще и Оладипо наладит свой прицел, то хозяевам точно не поздоровится. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Раз уж мы ждем результативной игры от лидеров гостей, то логично также поставить на «индивидуальный тотал "Индианы" больше 116,5» за 1.77.

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