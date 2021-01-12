«Сакраменто» — «Индиана». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 января 2021 года

«Сакраменто»
«Сакраменто» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и шесть поражений.
На старте сезона «Кингз» выиграли три матча из четырех, а вот в последующих шести встречах сумели победить только «Чикаго» (128:124).
В своем последнем матче подопечные Люка Уолтона без шансов уступили «Портленду» (99:125), позволив Си Джей Макколлуму набрать 37 очков. В то же время в составе «королей» ни один игрок не записал себе в актив больше 15 баллов.
Среди травмированных у «Сакраменто» значатся Ришон Холмс и Дакуан Джеффрис. На карантине находится Джабари Паркер.
«Индиана»
«Индиана» идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции с шестью победами и тремя поражениями.
Все свои поражения «Пэйсерс» потерпели дома, проиграв «Бостону» (111:116), «Нью-Йорку» (102:106) и «Финиксу» (117:125).
Во встрече с «Санз» команду Нэйта Бьоркгрена подвел Виктор Оладипо, реализовавший всего 7 из 21 броска с игры. Зато порадовал Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 22 подборов.
После травм у «Индианы» восстанавливаются Джереми Лэмб, Ти Джей Макконнелл, Ти Джей Уоррен, Гога Битадзе, Джален Лек и Брайан Боуэн.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.83, победа «Сакраменто» — 2.29.
Поскольку «короли» в последнее время не радуют своей игрой, сложно поверить в то, что они обыграют одного из лидеров Восточной конференции.
Да, у «Пэйсерс» хватает провалов и кадровых проблем, но Сабонис набрал феноменальную форму, а если еще и Оладипо наладит свой прицел, то хозяевам точно не поздоровится. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Раз уж мы ждем результативной игры от лидеров гостей, то логично также поставить на «индивидуальный тотал "Индианы" больше 116,5» за 1.77.