«Филадельфия» — «Денвер». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 27 марта

«Филадельфия»

Баскетболисты «Филадельфии» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 42 победы и 30 поражений.

Накануне стало известно, что «Сиксерс» обеспечили себе место в плей-офф, однако это не значит, что теперь они могут расслабиться и экономить силы.

Очевидно, что выше четвертой строчки подопечные Бретта Брауна уже не поднимутся, но ведь могут скатиться на восьмую позицию, которая вряд ли их устроит.

На счету «Филадельфии» серия из шести побед подряд, во время которой команда обыграла «Нью-Йорк» (118:110), «Бруклин» (120:116), «Шарлотт» (108:94), «Мемфис» (119:105), «Орландо» (118:98) и «Миннесоту» (120:108).

В лазарете команды находятся Маркелл Фульц и Тимотей Луваву.

«Денвер»

«Денвер» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. На его счету 40 побед и 33 поражения.

Как видим, «Наггетс» пока не попадают в плей-офф, но по-прежнему имеют неплохие шансы оказаться в восьмерке сильнейших.

На данный момент команда Майка Мэлоуна отстает на две победы от «Юты», «Миннесоты» и «Нью-Орлеана».

В двух последних матчах «Денвер» одержал важные победы над «Чикаго» (135:102) и «Вашингтоном» (108:100).

За «Наггетс» пока не могут играть Гари Харрис и Тайлер Лайдон.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1,46, победа «Денвера» — 2,90.

2,00Победа «Денвера» с форой +5,5

В пользу «Сиксерс» говорит игра на домашней площадке, а также победная серия, начавшаяся 16 марта.

Однако «Наггетс» тоже не лишены мотивации. Более того, им победа нужна гораздо больше, поскольку команде Майка Мэлоуна требуется ликвидировать отставание от прямых конкурентов.

В последних матчах коллектив из Колорадо смотрелся неплохо, о чем можно судить по той же встрече с «Вашингтоном», так что мы бы поставили на «победу "Денвера" с форой +5,5» за 2,00.

1,81Индивидуальный тотал «Денвера» больше 107,5

Гостям нужно показать хорошую игру в атаке и превзойти средние показатели своей результативности. Еще одна интересная ставка – «индивидуальный тотал "Денвера" больше 107,5» за 1,81.

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