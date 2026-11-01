Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир в Токио. В финальном матче 13-я ракетка мира одолела представительницу Канады Лейлу Фернандес, занимающую 23-е место в мировом рейтинге.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу россиянки и продолжалась 2 часа 21 минуту. Благодаря этой победе Шнайдер завоевала шестой титул WTA в одиночном разряде за карьеру.

На пути к финалу в Токио российская теннисистка также обыграла белоруску Анастасию Саснович, представительницу Филиппин Александру Эалу и юную словачку Мию Поганкову.