Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл Алексу де Минору из Австралии в полуфинале турнира в Вене (Австрия).

Алекс де Минор globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6 в пользу 10-й ракетки мира.

Де Минор выполнил пять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 1 из 14 брейк-пойнтов. Зверев сделал в игре шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В финале де Минор сыграет против испанца Карлоса Алькараса.