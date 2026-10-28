Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира в Токио. Во втором круге 22-летняя спортсменка в трёх сетах одолела представительницу Беларуси Александру Соснович — 6:3, 5:7, 6:3.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Шнайдер выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 16 возможных.

На счету 32-летней Соснович ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 18.

В четвертьфинале турнира в Токио россиянка встретится либо с филиппинкой Александрой Эалой, либо с австралийкой Талией Гибсон.