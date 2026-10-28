Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг турнира ATP-500 в австрийской Вене.

Даниил Медведев globallookpress.com

В стартовом матче победитель US Open 2021 года обыграл испанца Даниэля Мерида-Агилара, который занимает 42-е место в рейтинге. Счет встречи составил 7:6 (7:5), 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.

За это время Медведев выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету испанского теннисиста не было подач навылет, при этом он допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

За выход в четвертьфинал турнира Даниил Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри, который является 41-й ракеткой мира.