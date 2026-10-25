Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В финальном матче россиянин защитил титул в противостоянии с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Я всегда говорил, что это лишь вопрос времени, удачи и подходящего момента. Я чувствовал себя свежим, физически был в хорошей форме. Конечно, травма Саши в полуфинале тоже дала мне дополнительный импульс перед финалом. Так что я рад, что наконец смог это сделать.

Мне здесь очень нравится. Иначе я, наверное, вообще не играл бы здесь, потому что с точки зрения календаря это не самый удобный турнир. Теперь нужно ехать в Вену и уже через пару дней снова играть. Но я люблю этот турнир, прекрасно себя здесь чувствую, поэтому всегда рад сюда приезжать. А побеждать здесь, конечно, еще приятнее», — цитирует Медведева ТАСС.

Для 30-летнего Медведева этот трофей стал 25-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде. Также россиянин впервые в своей профессиональной карьере сумел защитить чемпионский титул на соревнованиях под эгидой организации.