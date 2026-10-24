Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо.

Диана Шнайдер globallookpress.com

В полуфинальном матче 13-я ракетка мира и серебряный призер Олимпиады-2024 уступила лидеру мирового рейтинга Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

По ходу игры Рыбакина подала навылет шесть раз, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из шести. Шнайдер отметилась одним эйсом, допустила шесть ошибок на второй подаче и успешно использовала свой единственный шанс на брейк.

В решающем матче за титул турнира в Нинбо Елена Рыбакина сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес.