Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Алма-Ате.

Даниил Медведев globallookpress.com

В четвертьфинальном матче первая ракетка соревнований уверенно справился с французом Теренсом Атманом, одержав победу в двух сетах — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Россиянин является действующим чемпионом соревнований в Алма-Ате. В полуфинале ему предстоит встретиться с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и российским теннисистом Кареном Хачановым.