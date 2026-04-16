19-я ракетка мира Диана Шнайдер завершила выступление на стадии второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте.

Россиянка в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 3:6, 4:6.

Встреча Шнайдер с Рыбакиной продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Диана один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Елены девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сразится с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес и турчанкой Зейнеп Сенмез.