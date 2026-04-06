Итальянский теннисист Янник Синнер высказался об отсутствии матчей с Карлосом Алькарасом в текущем сезоне.

«Конечно, я скучаю по этим матчам. Он заставляет меня выкладываться на максимум. Но все мы понимаем — чтобы нам встретиться, нужно дойти до финала. А путь очень сложный — здесь в Монте-Карло трудно победить любого соперника. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

Напомним, что Синнер сейчас является второй ракеткой мира, а Алькарас находится на первой строчке в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов.