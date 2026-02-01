Чемпион Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сразу после матча на корте передал привет людям, которые не верили в его успех в Мельбурне.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Если честно, сейчас я вспоминаю людей, которые говорили, что у меня не получится, они думали, что я приеду сюда, в Австралию, и не пройду дальше четвертьфинала, что приеду сюда и не буду играть в хороший теннис, тех, кто в меня не верил. Я вспоминаю этих людей. Если честно, это кажется ироничным, потому что, по идее, я должен вспоминать своих людей, свою команду, всю ту работу, которую мы проделали, но в итоге такой настрой… Не знаю… Именно он сейчас пришёл мне в голову.

И при этом я приехал сюда не для того чтобы кому-то что-то доказать, а просто с большим энтузиазмом, с большим желанием доказать самому себе, что я способен решать проблемы, быть сильным психологически, приехать с ощущением, что я проделал хорошую работу — вот с этим мне и стоило бы остаться. Но если ты спрашиваешь, это первое, что пришло мне в голову, честно», — сказал первая ракетка мира после игры.

Для Алькараса это первый титул на австралийском мэйджоре в карьере. Теперь у него 7 трофеев на ТБШ.