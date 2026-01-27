Лучший теннисист мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии над Алексом де Минором.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Это действительно сложно. Я очень хорошо начал матч, отлично бил по мячу. Думаю, всего за два гейма я сделал семь или восемь виннеров. Это был отличный уровень. С Алексом ты всегда торопишься, поэтому хочешь бить по мячу изо всех сил, что против него невозможно. От 3:0 до 4:3, 4:4… я просто хотел, чтобы всё происходило быстро.

Я сделал паузу, отдохнул… Ментально я всегда был на высоте… и я оказался более терпеливым с 4:4 до конца матча, что было отлично для меня. Играть против такого соперника, как Алекс, всегда очень сложно. Нужно быть очень сосредоточенным на каждом мяче. Нужно выигрывать очко почти три или четыре раза», — цитирует Алькараса The Tennis Letter.

В полуфинале Australian Open — 2026 Алькарасу предстоит встреча с Александром Зверевым.