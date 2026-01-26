Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Текущие чемпионы — итальянец Янник Синнер (вторая ракетка мира) и американка Мэдисон Киз .

Определены все участники четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии — 2026. Мы предлагаем вашему вниманию список теннисистов, которые продолжат борьбу за титул в Мельбурне.

Сегодня, 26 января, состоялись матчи четвертого круга мужского одиночного разряда на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026.

