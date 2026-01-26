Сегодня, 26 января, состоялись матчи четвертого круга мужского одиночного разряда на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026.

Определены все участники четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии — 2026.  Мы предлагаем вашему вниманию список теннисистов, которые продолжат борьбу за титул в Мельбурне.

1/4 финала Australian Open (мужчины, одиночный разряд):

Карлос Алькарас (Испания) против Алекса де Минора (Австралия);

Александр Зверев (Германия) против Ленера Тьена (США);

Лоренцо Музетти (Италия) против Новака Джоковича (Сербия);

Янник Синнер (Италия) против Бена Шелтона (США).

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля.  Текущие чемпионы — итальянец Янник Синнер (вторая ракетка мира) и американка Мэдисон Киз.