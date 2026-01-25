В матче четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии Александр Бублик(10) из Казахстана потерпел разгромное поражение от шестой ракетки мира Алекса Де Минора из Австралии со счетом 4:6, 1:6, 1:6.

Алекс Де Минор globallookpress.com

Они провели на корте 1 час 33 минуты. За это время хозяин корта сделал 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

У Бублика 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта

В четвертьфинале мэйджора соперником Де Минора станет испанец Карлос Алькарас.