Обладатель Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков высказался о вылете Андрея Рублева из Australian Open.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Серундоло был просто сильнее и стабильнее Рублёва. Аргентинец лучше двигался, точнее бил, мало ошибался. Может, до матча кто-то считал Рублёва фаворитом, но если посмотреть их историю личных встреч, то Серундоло в пяти матчах выигрывал четыре раза. Андрей делал много невынужденных ошибок, двигался к мячу тяжелее, чем тот же Серундоло.

Конечно, хотелось бы, чтобы Андрей проходил дальше, но Серундоло не тот игрок, который просто всё сливает. Чтобы его обыграть, нужно работать на всю катушку, показать лучший матч. Это хороший игрок, который может обыграть любого в первой десятке. У Серундоло был потрясающий матч против Джоковича на "Ролан Гаррос". Чтобы обыграть такого игрока, нужно показать лучший теннис. Я не вижу сенсации в этом поражении», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Рублев в трех сетах уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7, 3:6.