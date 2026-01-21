Британский теннисист Кэмерон Норри, занимающий 27-е место в мировом рейтинге, вышел в третий круг Australian Open 2026, победив американца Эмилио Наву, который находится на 89-й строчке рейтинга. Матч второго круга завершился со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Кэмерон Норри globallookpress.com

Встреча длилась 3 часа 20 минут. Норри сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 19 брейк-пойнтов. Нава, в свою очередь, выполнил 19 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Australian Open 2026 Норри встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и французом Александром Мюллером.